"NO IBAS A SALIR VIVO": La increíble anécdota de Rafael Medina al recordar la visita de Chivas a Boca Juniors en 2005

Uno de los pasajes más memorables de la historia de Chivas lo escribió durante la participación en la Copa Libertadores del 2005 cuando el destino lo hizo cruzarse con Boca Juniors en un duelo de gigantes y donde el Guadalajara se impuso con categoría; sin embargo, la experiencia fue complicada de digerir debido al brote de violencia que se suscitó en el juego de Vuelta.

En los Cuartos de Final de esa edición de la justa de Sudamérica, el Rebaño doblegó con autoridad a la escuadra Xeneize con marcador de 4-0, por lo que Rafael Medina recordó que en Buenos Aires les hicieron sentir que no saldrían vivos de la Bombonera por la pasión de la afición argentina.

“Te lo hacían sentir con patadas, hablándote, te decían de todo porque a la gente la tenías aquí. Lo que pasó con el Bofo, que se meten, que le escupen, lo patean, que en un estadio normal no tenía que haber pasado, pero la policía se hacía como que no veía y permitía todo. Te hacían sentir que no ibas a salir vivo, pero nos dio para salir sanos y salvos de allá.

“Para mí fue la mejor que me tocó vivir, tanto en el Jalisco como en la Bombonera. Ese 4-0 inolvidable donde fue un juegazo que fueron cuatro, pero pudieron ser ocho porque les llegamos por todos lados.

“El llegar a la Bombonera, con cuatro goles a favor y donde nos decían que nos iban a golear, que nos iban a meter cuatro, porque a Pachuca le habían meter cuatro. Cuando llegamos a Buenos Aires toda la gente de River, de San Lorenzo, todos con nosotros”, aseguró el exrojiblanco a David Medrano en su canal de YouTube.

Rafa Medina es un canterano del Guadalajara que fue parte de esa generación dorada; sin embargo, su carrera quedó marcada por fallar el penalti en la Final del Clausura 2004 contra Pumas y que costó la derrota de los tapatíos de manera dramática en la cancha de Ciudad Universitaria.