Chivas Guadalajara se prepara para jugar el Apertura 2023 de la Liga MX cuando visite a León por la jornada uno. Por otro lado, previo al juego con la Fiera, Fernando Beltrán habló de la Final que perdió el Rebaño Sagrado e indicó lo que le faltó para lograr el décimo tercer campeonato con un fuerte mensaje a sus compañeros

El conjunto Rojiblanco estuvo muy cerca de volver a gritar campeón, pero la experiencia de Tigres lo dejó con un sinsabor muy grande. Le faltó la experiencia para cerrar un partido que lo tenía todo a su favor tras irse al vestuario ganando 2-0.

Por otro lado, previo al inicio del Apertura 2023 de la Liga MX, Fernando Beltrán habló sobre lo que le faltó a Chivas para ser campeón en el Clausura. “En lo personal, lo que creo que nos faltó para conseguir el título fue la mentalidad. La mentalidad de esos 30 minutos del segundo tiempo no la tuvimos”, comentó en diálogos con Claro Sport.

Y agregó: “El profe se echa la culpa de la derrota, pero al final nosotros tenemos mucha responsabilidad. El partido era nuestro, estábamos de hacer todo lo que nos había pedido y al final por tema de actitud, empezamos a dejar de cerca al rival y al final nos terminó por sacar el resultado nos termina quitando el título”.

Debido a esto, Fernando Beltrán remarcó que la mentalidad ganadora no se debe negociar. “La mentalidad no es negociable y no poder dudar del trabajo que habíamos hecho, y al final perdimos por dudar. No nos habían dado la vuelta y nos termina pasando en el partido más importante”, cerró el mediocampista de Chivas.