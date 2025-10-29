Omar “N”, exdelantero y máximo goleador histórico de Chivas, continúa recluido en el penal de Puente Grande luego de haber sido vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado. El caso ha conmocionado al futbol mexicano y ha generado una difícil situación para la institución rojiblanca.

El exjugador deberá esperar a que se le dicte sentencia, proceso que podría tardar aproximadamente seis meses. Será entonces cuando se determine su inocencia o culpabilidad. Su abogado, sin embargo, ha declarado tener pruebas que demostrarían su inocencia y confía en que el exfutbolista saldrá libre.

Mientras tanto, Chivas tomó la decisión de retirar la sección dedicada a Omar “N” en el museo del Estadio Akron, la cual recordaba sus goles y récords con el equipo. En su lugar, el club montó un nuevo homenaje a los jugadores rojiblancos que han participado en Copas del Mundo, excluyendo cualquier referencia al delantero.

De acuerdo con información del periodista David Medrano, si el juez determina que Omar “N” es inocente, Chivas evaluará si restablecer o no su homenaje dentro del museo. En el club existe el debate sobre si mantener distancia definitiva o reconocer nuevamente su trayectoria deportiva en caso de absolución.

Omar “N” podría enfrentar varios años en prisión, si es declarado culpable

En caso de que el exdelantero sea declarado culpable, la sentencia podría oscilar entre 5 y 10 años de prisión, según declaraciones del abogado de la presunta víctima, Juan Soltero.