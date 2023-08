¡Qué pena! Grito ofensivo opacó un aburrido Sevilla vs. Betis en el Estadio Akron

¡Qué pena con la visita! El Derbi Andaluz, que el miércoles se celebró en el Estadio Akron, se vio opacado por la aparición del grito ofensivo que se dejó escuchar de los presentes. Sevilla se impuso de forma agónica 1-0 sobre el Real Betis, en un aburrido partido amistoso que dejó todo para el final.

La cancha de las Chivas de Guadalajara fue el escenario del vergonzoso episodio protagonizado por el público tapatío al exclamar el grito homofóbico. Los sevillanos dominaron, gracias al tanto del marroquí Youssef En-Nesyri en el tiempo agregado.

El papelón internacional que se vivió el miércoles en el inmueble del Rebaño Sagrado se produjo, debido a que no caían los goles. Los contados asistentes al partido de pretemporada de LaLiga de España dieron una pésima imagen, muy a pesar de lo aburrido que estuvo el compromiso.

¿Cuándo apareció el grito ofensivo en el Estadio Akron?

El escaso público presente se aburrió del 0-0 en la pizarra y aprovechó un saque de puerta del portero bético: Rui Silva, para soltar el grito a los 87 minutos. La afición jalisciense no estaba conforme con el espectáculo de los clubes españoles y la ausencia del gol, por lo que también hubo abucheos.

Técnico del Betis reprobó el grito en el Estadio Akron

El director técnico del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, reprobó el acto al mostrarse en contra del grito, a pesar de reconocer que no lo escuchó. Luego del partido, refirió que “la verdad, es que no lo vi. Creo que cualquier insulto, por supuesto a un jugador de futbol, tiene que ser rechazado en todo el mundo. Además, es un espectáculo, la gente viene a divertirse y no a insultar. Así que en eso, yo creo mientras más duras sean las medidas, ya sea contra gritos de racismo o contra un jugador que es del equipo contrario, creo que siempre va a ser esperanzador“.