El mercado de fichajes en la Liga MX es un toro bravo, al que si no agarras por los cuernos, te embiste hasta sacarte del ruedo. La realidad es que Chivas no ha sabido cómo jugar este juego con sus polémicas leyes de oferta y demanda, al no tener las mismas posibilidades adquisitivas, no por temas económicos, sino ideológicos.

El Guadalajara solo juega con futbolistas de sangre mexicana, lo que limita muchísimo su mercado. Por esta razón, los otros clubes suelen elevar sus precios cuando los rojiblancos preguntan por un potencial refuerzo. En algún punto, la fábrica de talentos del club funcionó para fomentar la autosuficiencia y no tuvo que lidiar demasiado con tales limitaciones.

La disruptiva propuesta de Tiburón Sánchez

Pero algo se dejó de hacer en el proceso y desde hace años, no emergen verdaderas figuras como en el pasado, razón por lo que sus problemáticas para fichar, vuelven a salir a flote. Y entre toda esa disyuntiva, una vieja propuesta hecha por el excapitán Joel ‘Tiburón’ Sánchez, retoma fuerza debido a su disruptiva iniciativa.

“En algún momento propuse en Chivas que contrataran extranjeros. Estaba el señor Vergara todavía y casi me echa, porque además lo desgloso un poco porque estaba enredoso lo que propuse. Le dije que los comprara pero para moverlos en Puebla, en Querétaro, y los agarrara nada más como moneda de cambio para buscar figuras que después sobresalen mexicanos, en esa misma reunión dijeron que no estaba lógico lo que decía, entonces nada más de lejitos para no regarla con mis comentarios”, comentó Tiburón en charla con Ricardo La Volpe en su podcast.

Una propuesta arriesgada

Básicamente, Sánchez sugirió que solamente se mercantilice a los futbolistas foráneos para mover como piezas en el tablero sin que necesariamente sean las fichas del equipo y así generar dinero con sus fichajes o bien, intercambiarlos para poder adquirir más fácilmente a algún mexicano sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero.

La propuesta de Joel Sánchez no fue bien recibida en su momento, pero bien podría ser una sólida iniciativa para ser un mejor jugador en el mercado de pases.