A diferencia de lo que ocurre con la actual directiva, en la época de Jorge Vergara había consecuencias con los resultados que ha acumulado Guadalajara en los últimos meses. Decisiones buenas o malas, pero Jorge solía mandar un mensaje desde su posición como el mandatario del equipo.

Justo eso recordó el ex-Chiva, Rafael Márquez Lugo, quien explicó qué hubiera pasado si Fernando Gago justificaba el fracaso de la Leagues Cup con Vergara papá inmiscuido en el Rebaño Sagrado.

¿Qué habría hecho Jorge Vergara?

“Me consta que cuando estaba Jorge Vergara, me tocó, bajaba al vestidor con el técnico y lo regañaba. Le decía que esto es Chivas. Y después a los jugadores. Me queda claro que había una exigencia de que si no adiós. No sé si Amaury cede todo el poder”, dijo Márquez Lugo en la Última Palabra de Fox Sports.

“Desconozco cómo lo maneje Amaury o si no se mete, y sean las personas que quedaron a cargo después de Fernando Hierro”, añadió.

Rafa jugó en Chivas de 2012 a 2015, donde disputó 57 partidos y anotó 23 goles. Ahora como analista considera que la directiva encabezada por Fran Pérez y Juan Carlos Martínez debería llamarle la atención a Gago por el mensaje que dio en la rueda de prensa.

“Me da la impresión que el mensaje de la directiva, es que deberían de hablar con el técnico después de lo que declaró. No hay que tenerle miedo a la palabra fracaso. Menos a una institución como Guadalajara”, puntualizó el ex delantero.

“No sé qué tanta es la exigencia de la directiva para Gago. El mensaje del técnico de querer minimizar. El proyecto va a seguir, pero fracasó”, finalizó.

De momento Amaury Vergara todavía no se ha pronunciado de la eliminación de Guadalajara en la Leagues Cup 2024.