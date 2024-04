Aunque las Chivas de Guadalajara tienen hoy un importante compromiso ante el Puebla, por la Jornada 14 del Clausura 2024, por estas horas Fernando Hierro se lleva gran parte de la atención. Y es que el director deportivo español está siendo vinculado con el Al-Nassr de Arabia Saudita, poderoso equipo que tiene entre sus filas a Cristiano Ronaldo.

Los rumores despertaron sorpresa entre los aficionados, pues en realidad se ve a Hierro muy comprometido con el proyecto rojiblanco que lleva adelante con vistas a largo plazo. Aunque en un principio la información surgió desde Arabia Saudita, luego desde México ha sido revalidada.

Los últimos movimientos de Hierro no han pasado desapercibidos. El español se ausentó en Verde Valle durante la jornada del viernes. Sin embargo, este sábado sí que estuvo presente para seguir de cerca a las Fuerzas Básicas, tal y como suele hacer normalmente.

Las ofertas que habría rechazado Fernando Hierro

De acuerdo a la información del periodista Jesús Hernández, Fernando Hierro no se plantearía moverse de Guadalajara pese a la oferta económica que pudieran presentarle desde Arabia Saudita. El español respetaría su contrato hasta fines de 2025, e incluso tiene opción para extenderlo por dos temporadas más.

En medio de los rumores, Hierro estuvo en Verde Valle para ver a las Fuerzas Básicas.

De hecho, el reportero agregó que en el último tiempo Hierro ha rechazado otras importantes ofertas: una proveniente de la Major League Soccer, una de un club de España y otra más que también llegó desde Arabia Saudita, con lo que eso conlleva desde el punto de vista económico.

Hierro no se movería de Chivas

De acuerdo a esta información, no importan los millones que pudieran ofrecerle desde Arabia Saudita, pues el director deportvo no se movería del Rebaño: “Si llegan los árabes y le ponen el triple, ni así se va Fernando Hierro. Así le dieran el triple, no lo aceptaría, no se iría a Arabia. Desde que llegó ha tenido un montón de ofertas, ofertas muy importantes”, agregó Hernández.