Tala Rangel pudo adueñarse de la titularidad en la portería de Chivas de Guadalajara e incluso ser convocado a la Selección Mexicana de Futbol, en un breve tiempo. Sin embargo, más allá de sus incuestionables habilidades, será momento de sacar a relucir su fortaleza mental con tal de recuperar la confianza y mantenerse estoico como uno de los mejores prospectos en la posición.

Tala terminó el torneo Clausura 2024 como uno de los porteros más destacados del certamen con solo 17 goles en contra en 19 juegos y ocho porterías en cero. Eso lo catapultó a la convocatoria de Jaime Lozano, entonces entrenador del Tri, para la Copa América 2024, en su primer gran torneo internacional, aunque no vio minutos, al ser sustituto de Julio González de los Pumas UNAM. De todas maneras, Rangel sabe que sus condiciones aún no llegan a su tope.

¿Qué dijo Tala Rangel sobre su capacidad?

“No estoy ni cerca de lograr lo que soy capaz de lograr. (Debo) trabajar el doble, el triple; apoyarme en mis compañeros, poder brindar esa seguridad que hasta cierto punto creo que he tenido. Aparte del equipo, transmitírmela a mi mismo”, comentó el portero a los medios de comunicación en la antesala al duelo frente a Tigres UANL.

El canterano rojiblanco de 24 años de edad se mostró confiado por la preparación del equipo, luego de lo que fue el receso tras la eliminación en la Leagues Cup. Asimismo, Tala compartió detalles sobre cómo el equipo aprovechó la pausa del torneo y reveló las claves que, según él, serán fundamentales para que el Rebaño Sagrado se imponga ante un rival tan experimentado como los Felinos.

Las palabras de Tala Rangel que ilusionan a Chivas

“Al final de cuentas es una mini pretemporada, se aprovechó para trabajar el tema físico y las cuestiones técnicas que nos estaban faltando en los partidos”, detalló el portero y aseguró que está dispuesto a todo con tal de erigirse como una leyenda del equipo más querido de México.

“Es un sentido de responsabilidad muy grande. Ya lo he dicho, es un orgullo, el sentido de grandeza por el hecho de que ha habido muy grandes arqueros en este marco. El tener esa continuidad me está acercando a eso, no conformarme con lo que tengo, esa ambición, esa garra por el equipo”, puntualizó.