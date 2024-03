Las Chivas de Guadalajara y el Club América igualaron 0-0 en el duelo correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2024. Fue el tercer enfrentamiento que protagonizaron ambos equipos en un lapso de diez días, por lo que de un lado y otro parecieron tener bien estudiadas las virtudes de su rival. Raúl Rangel fue la figura del encuentro.

Fernando Gago logró al menos demostrar que su equipo puede competir ante las potencias de la Liga MX, luego de un primer encuentro por Concachampions en el que fue goleado ante su propia afición. En esta ocasión, el entrenador rojiblanco se lamentó por no poder regalarle una victoria a su público en el Estadio Akron.

Si bien América tuvo las chances más claras de peligro, Chivas contó con sus momentos en el partido, sus aproximaciones y una polémica jugada en la que se reclamó penal por una falta de Sebastián Cáceres sobre Roberto Alvarado. El árbitro Fernando Hernández dio continuidad a la acción y desde el VAR tampoco intervinieron para revisar la jugada.

Gago no ocultó su molestia en conferencia de prensa

Incluso antes de que terminaran de formularle la pregunta sobre la gran polémica del partido, Gago interrumpió para dejar bien clara su opinión respecto a la falta no sancionada sobre Roberto Alvardo: “Penal clarísimo, penal clarísimo. Muy parecida a la del día del penal contra Ricardo Marín, en Mazatlán. Exactamente igual o peor. Una bronca terrible por la situación del penal y también por lo que me manifestaron los jugadores, de sentirse incómodos con comentarios desde el lado del arbitraje, entonces a ellos los sentí enojados, los noté incómodos en varias situaciones del partido”, manifestó el estratega rojiblanco.

Incluso, el argentino comparó la acción con la jugada que dejó a su equipo con diez hombres en la Ida por Concachampions, donde no se midió a la acción como un choque: “Sin ir más lejos, ¿la expulsión de Torres en el partido de Ida, fue menos o más que el penal a Alvarado? ¿Fue igual? Entonces era penal, estoy en lo cierto”, concluyó.

Gago no ve persecución a Chivas, aunque reconoce la bronca

No es la primera vez que Chivas queda en el centro de la polémica por fallos arbitrales, pero Gago no cree que haya algo en contra del Rebaño: “Hoy la verdad nos sentimos perjudicados por esa acción, porque hoy para mí entender es penal. Es claro y creo que para ustedes también. No pienso que hay algo, al contrario, siempre he sido en el sentido del VAR, que creo que es para tapar las injusticias, pero cuando no funciona sí me da bronca. Trabajaremos y seguiremos de la misma forma pero hoy nos vamos con bronca”.

El estratega recordó la polémica por el penal no sancionado a Ricardo Marín en Mazatlán, donde en aquella oportunidad la Comisión de Arbitrajes reconoció que no se había juzgado la jugada de manera correcta: “Está bien el tema de reconocer el error porque es algo lógico y está bien que se reconozca. Ahora, la misma jugada, otra vez otro comunicado diciendo disculpas, ya ahí me da bronca. Son situaciones que se pueden revisar en el momento”, afirmó Gago.