Uno de los futbolistas que a todo Chivas enamoró con su calidad en el Clausura 2026 fue sin duda Brian Gutiérrez. En el último amistoso de México volvió a ser titular y falló dos goles claros en Toluca.

En el Estadio Nemesio Diez la Selección Mexicana juega su último partido de preparación previo al debut ante Sudáfrica por la Copa del Mundo 2026. En Toluca, Brian Gutiérrez se perdió dos golazos luego de haberse enlazado de la mejor manera con Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

El mediocampista de Chivas sin dudas marcaba la diferencia en la Liga MX y ante el conjunto europeo vuelve a dar cátedra. Tras un comienzo en el que comenzaba desapercibido, el elemento rojiblanco comenzó a moverse y a conectarse con Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Por otro lado, antes de los 10 minutos se enlazó con Roberto Alvarado a quien le marcó el pase y dentro del área remató desviado. Minutos después apareció Raúl Jiménez para habilitar a Brian Gutiérrez y solo falló con un tiro desviado.

Videos de los goles que falló Brian Gutiérrez