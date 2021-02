Vucetich explica por qué JJ Macías es un "jugador distinto"

Para Víctor Manuel Vucetich, técnico de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías cuenta con capacidades que lo hacen ver como un delantero diferente, pero aclaró que todavía le falta superar el proceso de maduración para que pueda explotar al máximo su talento.

En entrevista para Marca Claro, el técnico del Rebaño Sagrado elogió la calidad del atacante, quien suma tres tantos en lo que va de la campaña y ha sido el delantero más efectivo con el que cuenta para encarar este Torneo Guard1anes 2021.

“Macías es un jugador que tiene cosas distintas, viene trabajando muy bien, va a tener el momento oportuno, creo que yo en estos momentos diría que le hace falta un poco (madurez), pero que le va llegar el momento, lo va a tener sin duda alguna. Consideraría que termine de una mejor manera porque el proceso de maduración que está llevando ahora con la responsabilidad, antes no la tenía y ahorita le ha costando ese cambio pero lo va a superar”, apuntó el Rey Midas.

Vucetich fue claro al señalar que a sus 21 años, JJ Macías no debe cargar con responsabilidades que no le corresponden, lo cual le ayudara a madurar como futbolista: “Ese proceso lo va a hacer que él crezca, quitarse responsabilidad que no debe asumir un joven a tan corta edad. Yo diría que le falta este último tramo de madurez”.

Vucetich sobre el primer triunfo del Rebaño Sagrado

En cuanto a la primera victoria de las Chivas de Guadalajara en el Guard1anes 2021, Vucetich argumentó las razones de su preocupación, pues considera que nunca cayó en la desesperación: “Si es una situación de preocupación que en dos juegos teníamos dos derrotas. A veces no estás a gusto porque no ha ganado en cuarto juegos, pero al final de cuentas siempre la oportunidad existe y te la da el grupo, la calidad del equipo y eso te da la tranquilidad”.

“No estamos en óptimas condiciones, eso es una realidad, pero eso esta sujeto a un rendimiento, a una estabilidad, a un ritmo donde el plantel ya esté en su mejor forma deportiva”, abundó el estratega del Rebaño Sagrado.