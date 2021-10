El timonel de las rojiblancas no quiso caer en la polémica al afirmar que su único objetivo es pensar en el Clásico que se jugará el lunes.

Edgar Mejía previo al Clásico: Sería un mal entrenador si me preocupara por las ausencias

Para el técnico de las Chivas de Guadalajara Femenil, Edgar Mejía preocuparse por las dos sensibles bajas que tendrá para el Clásico Nacional ante América por la Jornada 12 del Torneo Grita México Apertura 2021, lo convertiría en un mal entrenador, ya que esto sería el reflejo de que no confía en sus demás jugadoras, por lo que no quiso entrar en polémica por la sanción que recibieron Carolina Jaramillo y Rubí Soto, quienes fueron separadas del plantel.

Previo al compromiso más importante de la fase regular, el “Chore” explicó que el castigo a dos jugadoras que cometieron un error sentará un precédete para el buen comportamiento de todas las futbolistas, pues tanto Caro como Rubí salieron de fiesta sin pedir permiso a la directiva, ni tampoco a él: “Yo creo que sería un mal entrenador, un mal guía o como le quieran llamar, si por no estar dos jugadoras estuviera preocupado”.

“Eso significaría que no confió en las demás y no las entreno lo suficiente para que estén preparadas ante cualquier oportunidad. Más allá de lo que mencionas, confío en todas las jugadoras, mientras estén en mi equipo todas están entrenadas y capacitadas. Todos somos seres humanos, estamos expuestos a muchas cosas. Regresarán en su momento, se partirán el alma, el compromiso, no tengo duda porque son jugadoras ya maduras y estoy seguro que volverán queriéndose comer el mundo”, abundo Mejía en conferencia de prensa.

Chivas llega como favorito al tener 25 unidades y estar colocadas en la tercera plaza de la Liga MX Femenil, solo por debajo de Tigres y Rayadas, pero las estadísticas quedan de lado en un duelo de tanta importancia y motivación, como lo señaló el timonel rojiblanco: “Antes de salir a la cancha siempre hay motivación, un discurso de ellas, un discurso mío, pero sin el afán de que salgan desbordadas y hacer cosas que no.

“Si todas salen a dar el máximo y hacer su mejor partido como equipo es lo principal. Ese día tenemos por reglamento que todas estén en su mejor versión, que los zapatos estén impecables, en este tipo de partidos hay que salir con las mejores garras a jugarlo. Nos gusta, nos emociona y para mí dirigir estos partidos siempre va a ser especial”, comentó Edgar Mejía.

Chivas Femenil vs. América: ¿Cuándo y a qué hora juegan el Clásico Nacional?

El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil está programado para este lunes 11 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Akron, donde el conjunto rojiblanco tratará de mantenerse en los primeros puestos de la campaña. La transmisión será a través de Fox Sports para todo México y algunos lugares de Estados Unidos, así como también en la plataforma de Chivas TV.