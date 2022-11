La realidad futbolística de Norma Palafox está muy lejos de lo que alguna vez fue vistiendo la camiseta de las Chivas de Guadalajara Femenil donde logró ser campeona en el 2017, ya que de manera sorpresiva dio a conocer que no continuará con Atlas para el Torneo Clausura 2023 y de manera natural entra en la lista de posibles refuerzos rojiblancas de cara al siguiente año.

Para muchos seguidores del Rebaño Sagrado fue decepcionante cuando la goleadora de 24 años decidió salir de la institución para entrar al reality show Exatlón, Estados Unidos, pues la futbolista argumentó que se iba para atender asuntos personales y más tarde también apareció como nueva jugadora de Pachuca.

ver también El Pocho aclara deseo de volver

Aunque también es una realidad que se mantiene entre las jugadoras más recordadas de Chivas a pesar de que tiene casi dos años que se fue. Durante ese tiempo las tapatías han consolidado un proyecto deportivo de la mano de Nelly Simón que ha rendido frutos con dos títulos y un subcampeonato, además de que son de los equipos que siempre califican a la Liguilla a pesar de los cambios de jugadoras y de dirección técnica.

Por el contrario, la carrera de Palafox fuera de Guadalajara ha venido a menos de manera notable, ya que en Pachuca nunca pudo despuntar como se esperaba y con Atlas apenas jugó una campaña sin ser esa solución ofensiva que se esperaba, marcando dos anotaciones en 17 partidos disputados. Pero no se dieron a conocer mayores detalles de su salida de las Rojinegras.

Encuesta ¿Te gustaría Norma Palafox en Chivas de nuevo? ¿Te gustaría Norma Palafox en Chivas de nuevo? La verdad no Sí, mucho YA VOTARON 0 PERSONAS

La despedida de Norma Palafox

Se desconoce cuál será el futuro Norma Palafox, pero muchos rojiblancos seguramente tienen la ilusión de verla nuevamente en Verde Valle, por lo pronto así se despidió de su ahora, ex equipo: “Alguien me dijo alguna vez que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar, mientras que las que no están en nuestras manos y muchas veces no entendemos, simplemente nos toca aceptarlas, levantarnos y crecer ante la situación…”.

“Desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia, quiero agradecerle a cada una de mis compañeras por hacerme parte de su familia, arroparme y ayudarme a volver a creer las quiero mucho!, gracias también a toda la afición que nunca dejo de apoyar y siempre me recibió con los brazos abiertos. ¡GRACIAS!”, fue lo que escribió en su cuenta de Instagram.

Instagram

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!