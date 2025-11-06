Chivas Femenil llegó a la Liguilla del Apertura 2025 en el quinto lugar de la Tabla General, por lo que enfrentará al Toluca primero en el Estadio Akron y cerrará la serie en el Estadio Nemesio Diez. En el papel, se trata del cruce más parejo de los Cuartos de Final, pues ambos equipos llegan en gran momento y con estilos de juego ofensivos que prometen una serie emocionante.

Durante la Jornada 17, y con la clasificación a la Liguilla ya asegurada, el técnico Antonio Contreras decidió dar minutos a las jóvenes Camila Zamora y Angelyn Barrera, figuras de la Sub-19 rojiblanca. Sin embargo, para este importante duelo ante las Diablas, el estratega optó por no arriesgar y convocar a las 21 futbolistas más experimentadas del plantel.

Chivas Femenil derrotó por goleada a Necaxa.

De acuerdo con la página oficial de Chivas Femenil, las convocadas para la Ida de los Cuartos de Final ante Toluca son:

-⁠ ⁠Celeste Espino-⁠ ⁠Zoe Aguirre-⁠ ⁠Isabela Esquivias-⁠ ⁠Damaris Godínez-⁠ ⁠Casandra Montero⁠- Kinberly Guzmán– Samantha López– Araceli Torres-⁠ ⁠Natalia Villarreal-⁠ ⁠Daniela Delgado-⁠ ⁠Joselyn De la Rosa-⁠ ⁠Amalia López-⁠ ⁠Yamile Franco-⁠ ⁠Carolina Jaramillo-⁠ ⁠Montserrat Hernández-⁠ ⁠Joseline Montoya-⁠ ⁠Gabriela Valenzuela-⁠ ⁠Denise Castro⁠- Alicia Cervantes-⁠ ⁠Adriana Iturbide– ⁠Viridiana Salazar

Por otro lado, aunque no se dio noticias de ellas en la convocatoria, Blanca Félix continúa en proceso de recuperación tras la fractura y cirugía en la mano que sufrió semanas atrás, mientras que Ivonne González sigue trabajando para superar la lesión muscular que la marginó del duelo ante Pachuca.

¿Cuándo y por dónde se podrá ver el Chivas vs Toluca Femenil de Cuartos de Final?

El encuentro de ida de los Cuartos de Final entre Chivas Femenil y Toluca se disputará este jueves a las 9:00 p.m. en el Estadio Akron. El partido podrá disfrutarse a través de Prime Video, Tubi y también por YouTube, por lo que habrá varias opciones para que la afición rojiblanca apoye al equipo en su camino rumbo al título.