Chivas Femenil recibió la noche de este jueves a Toluca en la ida de los Cuartos de Final, en un partido lleno de emociones. Las jugadoras del Rebaño Sagrado lograron tomar el control del encuentro y todo parecía indicar que se llevarían la victoria, pero un gol de último minuto cambió la historia y el duelo terminó con un empate 2-2 en el Estadio Akron.

Este resultado complica el panorama para el Guadalajara, pues hay que recordar que Chivas terminó la fase regular en el 5º lugar, mientras que las Diablas Rojas lo hicieron en el 4º. Esto significa que el criterio de desempate favorece a Toluca, por lo que las rojiblancas están obligadas a ganar en el Estadio Nemesio Diez si quieren avanzar a semifinales. Un empate o una derrota dejaría al Rebaño Femenil fuera de la competencia.

El antecedente reciente no es alentador para las tapatías. En la Jornada 6 del torneo regular, Chivas Femenil cayó por marcador de 2-1 ante Toluca en la misma cancha donde se jugará la vuelta, lo que refuerza la idea de que las locales parten como favoritas para cerrar la eliminatoria.

La Liguilla siempre tiene sorpresas y Chivas Femenil debe confiar en el pase

Aun así, los partidos de Liguilla siempre tienen margen para la sorpresa, y Chivas Femenil ya demostró este jueves que puede dominar a las escarlatas durante amplios tramos del encuentro. La afición rojiblanca no pierde la fe y sin duda acompañará con todo su apoyo al equipo, que buscará firmar la remontada este domingo en el Nemesio Diez.