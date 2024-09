Las Chivas Femenil tuvieron un respiro al por lo menos empatar contra las Tigres, líderes del torneo Apertura 2024 la Liga MX Femenil. En el compromiso de la Jornada 13, las chingonas igualaron por marcador de 1-1 contra las Amazonas en el Estadio Akron. El equipo de Joaquín Moreno tuvo una jornada mejor de lo esperado, aunque no conocen la victoria desde que lo hicieran por última ocasión el 8 de septiembre pasado.

Pero más allá de que el Rebaño Sagrado lució mucho mejor, al término del partido, la entrenadora del conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Milagros Martínez, explicó que aunque las tapatías mostraran un nivel superior al habitual, hubo varios factores que les jugaron en contra, entre ellos, el mal estado del campo en el Akron, luego de que el equipo varonil utilizara la cancha un día antes y esto mermara sus condiciones.

¿Qué dijo la DT de Tigres Femenil sobre la cancha del Akron?

“El cansancio se viene acumulando. Al final tampoco es excusa. Hemos hecho por momentos bien nuestro juego, nos ha faltado ser más contundentes o llegar con más fluidez al área contraria. Contra un equipo como Chivas, ese corto marcador deja esperanza para poder empatarnos. Creo que en los minutos finales el cansancio llegó. No es excusa, pero tampoco la cancha estaba muy bien para jugar, aunque era parejo para los dos equipos”, fueron las palabras de la DT al término del cotejo.

Asimismo, Martínez explicó que el hecho de que su plantel ha tenido que afrontar dos competiciones a lo largo de los dos últimos meses meses debido a que también juegan la W Champions Cup, les ha pasado factura a sus jugadoras, que ya resienten los estragos de esta doble exigencia física.

¿Más excusas?

“No he podido entrenar con el equipo en meses, vamos a tener semanas de doble competencia, mucho es si de aquí salimos con jugadoras sanas, que por lo que veo, alguna no estará en el partido del jueves. Es un poco el precio que hay que pagar, nuestra idea es estar lo más alto posible saber que por esa parte también tenemos esa posibilidad de que el empate nos vale en Liguilla y ese es el objetivo”, señaló.

Tras este empate, ahora, las chingonas se alistan para enfrentar a las Xolas el próximo domingo 6 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Akron. Posteriormente, se viene el Clásico Tapatío el viernes 11 en el Jalisco. En teoría son dos partidos en los que, de estar en su nivel más óptimo, deberían ser sencillos para las Chivas Femenil.