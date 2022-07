La falta de contundencia no es un problema que aqueje solamente al primer equipo de Chivas, sino que es una situación que se está presentando también en los representativos de fuerzas básicas, las cuales no pudieron salir victoriosos del compromiso contra Pachuca que disputaron en las instalaciones de Verde Valle.

La filial Sub 20 hilvanó su cuarto partido en fila sin ganar al empatar a 2 goles contra la escuadra de los Tuzos al dejar escapar la victoria en el último minuto. El compromiso arrancó con ventaja visitante; sin embargo, los dirigidos por Alberto Coyote demostraron poder de reacción y dieron la vuelta con anotaciones de Diego Delgadillo y Leonardo Jiménez.

Sin embargo, en tiempo de compensación, los de la Bella Airosa lograron conseguir la diana de la igualada en una desatención en la zaga tras un agobio constante del ataque de los hidalguenses, ocasionando la decepción de toda la plantilla de la Perla de Occidente que creían que lograrían romper la tendencia negativa sin ganar.

Por su parte, la Sub 18 no supo hacer valer la localía contra el Pachuca y cayeron por la mínima diferencia, en donde no pudieron reponerse de un gol tempranero de la visita, en donde Alexei Domínguez dio la ventaja que a la postre resultó definitiva al minuto 4 de juego.

¿A qué hora juega el primer equipo?

El compromiso de la jornada 6 entre Chivas contra Pachuca se disputará este sábado en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron, en donde la afición rojiblanca despedirá a Juan José Jiménez, la Chiva Loca, quien fuera la mascota del equipo durante casi 40 años.

