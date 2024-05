Las Chivas de Guadalajara vuelven a demostrar que cuentan con una de las Fuerzas Básicas más potentes del futbol mexicano. El Tapatío, filial del primer equipo, fue campeón el año pasado y en este torneo vuelve a ser semifinalista de la Liga de Expansión, por lo que se ilusiona con sumar otro título.

En un eliminatoria repleta de emociones, los canteranos rojiblancos lograron eliminar al Celaya en cuartos de final, con una agónica victoria. Sin embargo, el triunfo se quedó en parte opacado por los hechos de violencia acontecidos al término del encuentro, donde el atacante Hugo Camberos fue brutalmente agredido.

En diálogo con TUDN Radio, Eduardo García, portero del Tapatío, dio su versión de los hechos y se mostró sorprendido por todo lo ocurrido. Cabe recordar que Camberos fue hospitalizado tras ser golpeado por el jugador rival Bryan Mendoza, e incluso pasó la noche en observación y se perderá la semifinal de ida frente al Atlante.

La palabra del Dragón García tras la violencia en Tapatío vs. Celaya

El escándalo se desató aparentemente tras la reacción que tuvieron los jugadores del Celaya por la derrota: “Los que hemos jugado futbol y hemos estado en este ámbito sabemos que se maneja mucho en cuestión de emociones. Cuando ganas estas feliz, cuando pierdes no es la mejor sensación. Obviamente existe lo típico de ganamos, el festejo, al rival le puede molestar y puede reaccionar de mala manera”, explicó Eduardo García.

El Dragón contó cómo vivió los hechos, aunque terminó por confirmarlos más tarde: “A mí no me tocó estar mucho, yo me metí rápido al vestidor para evitar cualquier conflicto. Y ya cuando me platicaron lo que había pasado con Hugo la verdad yo no lo creía hasta todo esto que se publicó de parte de Chivas y de la Liga”, afirmó.

Tapatío logró remontar la eliminatoria y eliminar al Celaya (Imago7)

Consultado sobre si ya se veía una actitud agresiva hacia los minutos finales del encuentro, García respondió: “Sí pero no era tanta, era como el típico de los empujoncitos, lo que vemos en casi todos los partidos de futbol. Pero de ahí parecía que no iba a pasar. Y ya cuando íbamos para los vestidores se vuelve a armar una riña, otra vez gritos, insultos y se calienta la situación. Y ya es cuando te comento que yo entro ya al vestidor para evitar cualquier conflicto, para no estar ahí”, sostuvo el guardameta de 21 años.

Tapatío va por el pase a la final

Este jueves 2 de mayo se llevará a cabo la primera semifinal entre Tapatío y Atlante, en el Estadio Akron. La vuelta será el próximo domingo, en condición de visitante, por lo que el Filial buscará un buen resultado ante un rival al que ya derrotó en el Campeón de Campeones del año pasado.