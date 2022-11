Uno de los acontecimientos más polémicos que se suscitó durante la Copa del Mundo en los días recientes fue el conato de bronca en el que estuvo involucrado el exjugador de Chivas, Jair Pereira durante el partido de México y Argentina, por lo que el Comandante salió a aclarar lo sucedido y aseguró que no golpeó a ningún aficionado pese al acoso que recibió desde su llegada al estadio de Lusail.

El exdefensor que se coronó campeón del Clausura 2017 con el Guadalajara reveló algunos insultos que recibió por ser un exfutbolista profesional mexicano, además de las burlas que recibió tras el primer gol de la Albiceleste, percance que inclusive concluyó con las disculpas de los agresores al término del partido.

“A mucha gente, desgraciadamente los rebasa la pasión. Venía con mi hijo a cumplirle el sueño de ver a Lionel Messi y muchos aficionados argentinos quizás los rebasa la pasión, otros se portaron buenísima onda. En este caso me topé con unos inadaptados que desde el momento que me vieron llegar, se dieron cuenta que era un jugador porque había aficionados, algunos chivahermanos o de otros equipos que me pedían una firma o una foto y me empezaron a decir: ‘jugador hijo de...’.

“Cuando llega el gol de Lionel Messi, nos aventaron un refresco y le pegaron a un señor que estaba a un lado, igual me salpicó y encima de eso se saltaron a cantarnos el gol. Se vale, pero esto fue con ofensa, al final me ofendieron y lo único que hice fue reaccionar. No los golpeé, ni los ahorqué, solamente fui a poner un alto porque quería respeto. Fue cuando este chavo empezó a grabar. Mi hijo me jaló del brazo, se asustó.

“No busqué ningún pleito, hasta los señores argentinos que estaban detrás de mí me dijeron: ‘déjalo, es un pelotudo, boludo’, las palabras que utilizaron. Nos abrazaron y nos dijeron ‘que en nombre de toda la afición argentina te pedimos una disculpa’. Inclusive después llegaron estas personas y me fueron a dar la mano, me dijeron ‘discúlpanos, nos equivocamos”, concluyó Pereira.

