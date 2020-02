Pulido revela quiénes incitaron su salida de Chivas

Alan Pulido, ex delantero de las Chivas de Guadalajara, se encuentra muy cerca de comenzar su primera temporada en la Major League Soccer (MLS) con el Sporting Kansas City, pero no se olvida de su paso por el club rojiblanco y platicó en una entrevista exclusiva con la cadena internacional ESPN sobre su polémica salida de la organización tapatía.

El ex atacante del Rebaño Sagrado ofreció su punto de vista acerca de los jugadores que llegaron en el pasado mercado de transferencias al redil para este Clausura 2020 y además habló del presente de los rojiblancos en la Liga MX, por lo que aseveró que "Chivas lleva más de un año en que no están saliendo las cosas. No se ha logrado cumplir las expectativas que se tenían para este torneo" y reconoció que "se reforzaron muy bien, pero no son jugadores consagrados, son jugadores nuevos que llegan a un equipo con mucha presión y eso influye. Tienen que estar unidos como equipo y tratar de salir de la crisis. Me duele ver a Chivas así, espero que puedan estar en la Liguilla".

Pulido, durante la entrevista para ESPN, mencionó los problemas que tuvo para hablar de su renovación con los directivos del Guadalajara y reveló que "no seguí en Chivas, porque llegan entrenadores nuevos y directores deportivos que uno no es de su gusto. Nunca hubo un diálogo con la directiva y me buscó Sporting. Eso me gustó, por eso tomé el reto"

El ex ariete rojiblanco reiteró que "nunca hablé con (Ricardo) Peláez y (Luis Fernando) Tena para que me dijeran si me tenían en sus planes. No quería salir de Chivas, fui el goleador. Había una plática pendiente y nunca se llevó a cabo. Decían que quería más dinero y eso no era así".

El Rebaño Sagrado, que viene de caer goleado el sábado 3-0 ante Tigres UANL en el Estadio Universitario por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la única ausencia confirmada en el plantel de Jesús Sánchez por lesión, para recibir este sábado a Cruz Azul.

