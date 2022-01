El volante Alejandro Zendejas, quien tuvo un paso sin pena ni gloria por las Chivas de Guadalajara se convirtió en refuerzo del América para el Torneo Clausura 2022, pero a pesar de las versiones que indicaban que la escuadra tapatía habría estado en medio de la negociación con Necaxa, se dio a conocer que nunca tuvieron nada que ver.

El comunicador David Medrano explicó en Facebook Live cómo fue la situación del traspaso de Zendejas de los Rayos a las Águilas, donde el Rebaño Sagrado nunca estuvo pensando en obtener alguna ganancia, como algunos trascendidos que explicaron que el cuadro tapatío tenía un porcentaje de la carta del futbolista nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos.

Zendejas fue jugador de Guadalajara cuatro años y medio a partir del 2016, luego de ser visoreado en una Copa Chivas, no obstante nunca pudo mostrar sus mejores cualidades, por lo cual fue prestado a Zacatepec del 2017 al 2018 y en el 2020 fue cedido a Necaxa, por lo que su contrato con los rojiblancos concluyó y fueron los de Aguascalientes quienes se quedaron con la carta del futbolista hasta que ahora fue vendido a los azulcremas.

“El muchacho es nacido en Estados Unidos pero de padres mexicanos. Viene Zendejas, se integra a Chivas y lo firman por cinco años, pero no daba, no daba, lo prestaron a Zacatepec pero no daba y por eso Guadalajara, después de cuatro años y medio lo prestan a Necaxa, sin renovarle el contrato, porque no daba, no tenía caso y Guadalajara con eso entendió que perdían al jugador".

“En su primer torneo no le fue bien con Necaxa, pero tomando en cuenta que era gratis decidió firmarlo en un contrato largo y ahora cuando llega América por Zendejas, dicen ‘está bien, yo firmé un contrato y por romper ese contrato vale cinco millones de dólares’ 500 mil dólares por Zendejas y el resto para Necaxa. En el caso de Zendejas a Chivas no le cayó un solo centavo”, fue parte de lo que comentó Don Deivid.