En el Rebaño no han logrado ganar y eso tiene tenso el entorno, sobretodo luego de las constantes fallas que frente al arco.

Para Alexis Vega no es ninguna novedad que aparezcan las críticas por los malos resultados que se han desatado porque en seis partidos del Torneo Apertura 2022 no han logrado conseguir la victoria, razón por la cual el atacante afirma que no hay otra opción que seguir trabajando y aceptar el enfado del público rojiblanco ante la falta de triunfos.

En el duelo ante Pachuca, el Gru no logró marcar el penalti que le diera al Rebaño Sagrado la ventaja y posiblemente los tres puntos en el Estadio Akron, ya que al igual que la semana anterior con Cristian Calderón, falló desde los 11 pasos, provocando que el duelo se mantuviera sin goles hasta el final y con ello los seguidores del Rebaño Sagrado despidieron al plantel con tremendos abucheos.

Este miércoles Chivas sostendrá un partido amistoso frente al Galaxy de Los Ángeles que puede servir como un respiro para que los elementos tapatíos salgan del tenso ambiente que se respira en la Perla Tapatía, sobretodo para el técnico Ricardo Cadena, quien acumula ocho juegos sin conocer el triunfo en el banquillo tapatío.

Alexis Vega entiende el malestar de la afición

"Ellos pagan un boleto para exigirnos, al club en especial, a veces se meten con personas que no deberían, somos los responsables dentro de la cancha y asumimos un reto. Nos ha tocado salir abucheados por la afición, no eres ni tan bueno como tu primero ni tu último partido, toca trabajar en silencio, meterla y quedarte callado”.

"Sabemos que en nuestra casa hemos sufrido, no hemos conectado con la gente, esos partidos nos ayudan para tomar confianza, de adaptar a lo que queremos en el terreno de juego y esperar poder irnos contentos a Mazatlán", abundó Vega en entrevista con TUDN este martes por la noche.

