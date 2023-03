El buen momento que atraviesa el Club Guadalajara no es cosa menor tanto para los seguidores como para los jugadores que de verdad sienten los colores rojiblancos, tal es el caso de Demetrio Madero, capitán y campeón en 1987 que tiene el escudo tatuado en el corazón como pocos, pero al mismo tiempo pidió mantener la calma y ser conscientes de que hay otros equipos que llevan un proceso mayor preparándose para ser campeones en la Liga MX.

El Rebaño Sagrado marcha en el tercer lugar de la tabla general con 21 puntos, cuatro victorias consecutivas y solamente una derrota, números que no se veían desde que Matías Almeyda estaba en el banquillo, razón que motiva a Madero a sentirse complacido con el buen trabajo que ha realizado el técnico Veljko Paunović, pero también pidió un poco de mesura porque considera que hay varios aspectos por mejorar, aunque sí enfatizó que la afición tiene mucho qué celebrar después de los fracasos de años recientes.

“Es muy pronto y porque hay equipos que tienen más años trabajando y hablamos de Pachuca, Tigres, América y Monterrey, por eso es muy pronto para ponerlos de favoritos, todavía no los pondría, hay que esperar a que entren a la liguilla. Creo que hay que ir con calma, estar ilusionados, es un derecho que tiene la afición después de tantos torneos sin éxitos, pero creo que hay que ir con paso firme”.

“Si me gusta, me parece que con este técnico, digo creo que se ve bien el equipo, han mejorado mucho, excepto la incorporación del “Pocho” Guzmán son los mismos jugadores y hoy vemos un Guadalajara diferente, más dinámico, más ordenado, con más trabajo, si me ilusiona y como todo aficionado cuando ve a su equipo asi, uno se ilusiona, pero por lo pronto hay que disfrutar lo que están haciendo y después ver hasta donde les alcanza”, comentó Madero, ahora analista en Guadalajara, en entrevista para el portal AS México.

Paunovic ha sabido potenciar a los jugadores de Chivas

Demetrio Madero es el quinto jugador con más partidos en Guadalajara con 449 juegos oficiales, pues toda su carrera la hizo en la escuadra tapatía. Solo está por debajo de Juan Jasso, Héctor Reynoso, Ramón Morales y Javier el Zully Ledesma. Por ello es una voz autorizada para emitir un juicio sobre la labor de Veljko Paunović, quien llegó para cambiarle la cara al Rebaño de la manera más inesperada y sacar provecho de todo el talento de la plantilla.

“La forma de trabajar, este técnico trabaja diferente, ha sabido potenciar a todos, porque vemos a jugadores como Alan Mozo, que no lo veíamos en el nivel que trae hoy y el mismo Chicote, si por supuesto la diferencia es que trabaja mejor que los anteriores. Todo, la verdad todo (el mérito), obviamente dentro del porcentaje que le pueda corresponder a un entrenador si le doy gran mérito, porque insisto ningún otro había logrado potenciar al equipo como ahora, veíamos a un Chicote muy desordenado y ahora lo vemos más comprometido y más ordenado, eso es algo que ha podido capitalizar Paunovic, porque en términos generales ha sabido potenciar a todo el equipo y por eso le doy gran mérito a este equipo”, comentó Madero.

Admite Demetrio Madero odio por el América

A casi una semana de que se lleve a cabo el duelo que didividi al país cuando el Rebaño reciba en el Estadio Akron al América por la Jornada 12, Madero aceptó que siempre ha sentido un odio deportivo por los azulcremas, aún retirado: "Hijole, lo mío era ya algo fuerte, obviamente respeto a la institución de América, fue un gran equipo, es cierto que suena muy fuerte que los odiaba, pero siempre he sido antiamericanista. Si, fueron años de mucha rivalidad, pero así se debe encarar un clásico, creo que Chivas puede llegar mejor y en este caso América hay que esperar como le va contra Tigres".

