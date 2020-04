Carlos Salcedo revela que el DT Matías Almeyda "fue una pieza muy importante para mi", en Chivas de Guadalajara

Carlos Salcedo, ex defensor de las Chivas de Guadalajara y actualmente en Tigres UANL, confesó la relación que mantuvo con el técnico argentino Matías Almeyda durante el ciclo que ambos compartieron en el redil y señaló que "fue una pieza muy importante para mi", durante una extensa entrevista que sostuvo en exclusiva con la cadena internacional Espn desde su aislamiento sanitario en casa por la pandemia del coronavirus o Covid-19.

El zaguero tapatío al ser consultado sobre la diferencia entre defender la playera rojiblanca y la de los felinos, aseguró que "ya trato de evitar ese tipo de temas, porque siempre se les tiene ese respeto, ese cariño a las instituciones y al menos yo lo veo así. Lo valoro mucho, porque quieras o no ese es un trabajo, te brindas al máximo en cualquiera de tus trabajos, para poder salir adelante, destacar y que vengan mejores cosas en todos los sentidos, tanto para el club como para el jugador. Pero me siento muy afortunado de haber defendido la camisa de Chivas, por lo que representa tanto en México como en Estados Unidos y también Tigres".

Salcedo llegó a Chivas proveniente de la MLS y fue vendido a la Fiorentina en Italia

Kary Correa, periodista de Espn y quien condujo la entrevista a través de videoconferencia por el aislamiento sanitario debido al coronavirus, le replicó ¿cuál clásico disfruta más: Chivas vs América o Tigres vs Rayados? El "Titán" respondió de manera salomónica con un "ambos. La verdad, es que a ambos (clásicos) les he tomado ese cariño, esa importancia, porque un clásico solos los que lo han podido jugar lo saben, va más allá de la ciudad, del equipo, nadie lo quiere perder. Ambos son muy lindos clásicos y me siento, la verdad que, afortunado de haber jugado ambos clásicos, uno regio y uno nacional".

"Con Almeyda era todavía un joven. En esa etapa de rebeldía, con muchas dudas, problemas y de más. La verdad Mati fue una pieza muy importante para mí". @Csalcedojr y una charla #Imperdible con @KaryCorrea sobre Chivas, Tigres y más. ⚽ �� pic.twitter.com/6OXwpWFVUD — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) April 28, 2020

Salcedo, en cuanto a la pregunta de "Matías Almeyda y Ricardo Ferretti, ¿con qué te quedas de cada uno?", aseguró que "con muchas enseñanzas de ambos, han sido bastante importantes. Obviamente, las cosas que yo he vivido con Almeyda han sido muy diferentes de las que he vivido con Tigres, porque con Almeyda era todavía un joven de 21 o 22 años. En esa etapa que estas todavía de rebeldía, en que todo va llegando, que tienes muchas cosas, muchas dudas, están pasando problemas y demás".

El ex defensor rojiblanco prosiguió y reveló que "Mati (Almeyda) fue una pieza muy importante para mi y me dolió mucho no haberme podido quedar seis meses más con el Guadalajara, pero a la puerta tenía la oferta de la Fiorentina (Italia). Entonces, me acuerdo cuando hablé con él, entré a la sala y platicamos, me deseó lo mejor y me apoyó bastante, que eso pocos técnicos lo hacen. La amistad más allá del trabajo, de saber que era mi jefe en ese momento, la amistad y el apoyo que me mostró, no tengo palabras para agradecerselo".