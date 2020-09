"Chevy" Martínez mantiene a Oribe Peralta como ejemplo a seguir en Chivas pese a polémica en el Clásico Nacional

Sebastián Martínez, delantero del Club Deportivo Tapatío, reconoció que fue un error haber intercambiado playeras tras perder un partido tan importante para las Chivas de Guadalajara como el Clásico Nacional en el Estadio Azteca, pero afirmó que eso no le resta mérito a la figura del veterano Oribe Peralta a quien considera un ejemplo a seguir dentro del futbol mexicano y como lo reveló en el pasado.

El atacante canterano del Club Deportivo Guadalajara, de apenas 19 años de edad y actualmente integrante del filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX, compareció el martes en la video conferencia de prensa previa a la visita del Tapatío a los Potro del Atlante en la sexta jornada del Torneo Guard1anes 2020 del campeonato de desarrollo mexicano y fue consultado sobre la actitud de su ídolo, además de sus expectativas a futuro en el redil.

"Chevy" Martínez, como se le conoce en las Fuerzas Básicas de Chivas al delantero, tuvo palabras sobre su paso por el primer equipo rojiblanco hasta su debut en este Guard1anes 2020 bajo el mando de Luis Fernando Tena en la caída ante Santos Laguna en la segunda fecha y reconoció que "en las actuaciones que he hecho hasta el momento, primero, aquí soy parte del Tapatío, es el equipo en el que estoy, entonces es cuestión de ir ganándome poco a poco las oportunidades. Siento que lo que estuve y lo que me dio las oportunidades el técnico anterior (Tena), generé y adquirí más conocimiento".

"Chevy" Martínez debutó en Liga MX y Copa bajo la gestión de Luis Fernando Tena (Chivas)

El veloz delantero del CD Tapatío aseguró que su desempeño con el filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX le permitirá volver al primer equipo de las Chivas y señaló que "es cuestión de ir haciendo mejores actuaciones para ganarme la confianza de Vucetich. Siento que es poco a poco, voy creciendo como futbolista, entonces, si voy generando más confianza, voy a tener más oportunidades en el primer equipo".

Sebastián Martínez también tuvo palabras para la actitud de su ídolo confeso: Oribe Pealta y argumentó que "desde Fuerzas Básicas, de chicos, siento que esa rivalidad que tenemos ante América es matar o morir. El tener a compañeros o amigos allá, siento que no es para cambiar playeras y eso. En lo personal, el tema de Oribe para mí sigue siendo un ejemplo a seguir que yo he tenido desde muy chico, las actuaciones que ha tenido, de momento, en el Clásico que desafortunadamente no obtuvimos la victoria, siento que eso es otro aparte, que para mi Oribe siguen siendo un ejemplo y trato de acercarme a él más de lo que pueda para seguir generando y creciendo como jugador".

