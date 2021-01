Chivas: Vucetich confiesa insatisfacción por el empate, afirma que Jesús Molina era ejecutor del penal y resaltó labor a Oribe Peralta en Puebla

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, compareció la noche del viernes a la tradicional videoconferencia de prensa tras el empate 1-1 con el club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, gracias al gol de larga distancia del defensor Miguel Ángel Ponce, en el marco de la primera jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y aclaró la situación del capitán Jesús Molina tras errar un penal en la primera parte del encuentro.

El entrenador del Club Deportivo Guadalajara, durante su intervención, analizó el pacto en el Estadio Cuauhtémoc y reconoció que "fue un partido peleado, tuvimos ciertas opciones que pudieron haber dado el resultado, hasta el penal mismo y poder controlar la desesperación que pudiera causarse en el equipo rival. No hicimos algunas cosas, necesitamos todavía corregir y eso es algo que vamos a ir trabajando en la semana".

El "Rey Midas", como se conoce en el entorno del futbol mexicano a Vucetich, aclaró que "de la designación del tirador, ya está hecha desde antes del juego, por lo que estamos observando en los entrenamientos y el carácter o el temperamento de cada uno de los integrantes y en ese sentido, (Jesús) Molina era el designado para ejecutarlo. El primer ejecutor era Macías, que no viajó por estar convalenciente en estos momentos y el segundo elemento, que era Molina es el que lo ejecutó".

El técnico de las Chivas se deshizo en elogios con el desempeño mostrado por el veterano delantero en este duelo en Puebla y resaltó que "el caso concreto de Oribe (Peralta), es uno que viene trabajando bien no ahorita, sino desde que nosotros llegamos lo ha hecho muy bien. Terminó el torneo muy bien, ha venido en la pretemporada haciendo un buen trabajo y por ese motivo, ante la ausencia de (José Juan) Macías es el responsable en ese lugar, tiene el oficio y la experiencia para poder soportar un inicio de torneo y lo hizo bastante bien. Hicimos algunos movimientos, precisamente, para darle mayor intensidad al grupo".

Vucetich, durante la videoconferencia en Puebla, reconoció que pesó en ataque y en la definición la ausencia tanto del lesionado Isaac Brizuela como del contagiado de Covid-19: José Juan Macías. Por lo que afirmó que "tuvimos un par de oportunidades claras de gol y no las capitalizamos y trabajaremos así con todos los elementos que puedan estar. Alexis (Vega) acaba de regresar, después de la semifinal, esta es su primera participación con el equipo, entonces, poco a poco iremos logrando que el equipo crezca, porque no lo ha hecho de manera constantes y eso no nos permite tener ese ritmo con el cual cerramos el torneo anterior".

El entrenador del Guadalajara analizó que "la opción de un triunfo estaba factible, en dos oportunidades para irnos adelante, no se logró. Incluso, la primera es una de las únicas llegadas que tuvo Puebla, nos hace el gol y es un buen golpe de parte de ellos, fue una de las pocas que tuvieron y sin embargo, la capitalizaron. Nosotros tenemos que ir corrigiendo esos pequeños detalles tanto en la marcación, como en la creación y definición de las jugadas de gol, tuvimos oportunidades, pero no las supimos capitalizar el día de hoy". En cuanto al gol de Santiago Ormeño en la primera parte, señaló que "no hicimos la marcación adecuada por el lado izquierdo, donde ejecutan el centro después de ese rebote y luego viene un buen remate de parte de Ormeño que no le da posibilidad a (Raúl) Gudiño".