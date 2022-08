En el Club Guadalajara no cualquier jugador puede explotar al máximo sus cualidades por la enorme exigencia que se requiere para destacar en el equipo más importante del futbol mexicano y justo se puede observar en la Liga MX que el acérrimo rival celebra el buen momento que vive uno de sus refuerzos desde la campaña anterior, pero que fue despreciado por los rojiblancos en dos ocasiones debido a que nunca pudo dar ese salto que se esperaba.

Se trata de Alejandro Zendejas, el volante ofensivo que surgió de la cantera del Rebaño Sagrado, pero al no poder consolidarse en el primer equipo tuvo que pasar por la Sub-20 y buscar acomodo en escuadras de la Liga de Ascenso como el Zacatepec, adonde fue enviado, luego de su debut con el primer equipo en el 2016 en un partido ante Gallos Blancos de Querétaro.

Ahora el futbolista es idolatrado por las Águilas que ya lo tienen como su salvador del mediocampo hacia el frente, incluso hay algunas analistas con tendencia americanista que ya lo quieren en la Selección Mexicana cuando no ha sido requerido por el estratega Gerardo Martino en duelos trascendentales.

“Ojalá hubiera sido lo la mitad de lo que es en América con Chivas. Entre que no le dieron las oportunidades y que no pudo o no brilló, no le alcanzó. No sé si le pesó más estar en Chivas de lo que le ha pesado estar en América. A lo mejor se siente más respaldado, no siente tanta presión. A lo mejor hay otros extranjeros que le quitan presión en América. Si hubiera estado así por supuesto que no hubiera salido. A lo mejor no pudo con la presión de Chivas”, comentó el periodista Fernando Cevallos.

¿Quién es Alejandro Zendejas? el jugador que Chivas nunca quiso

Zendejas tiene 24 años y debutó en Primera División el 6 de agosto del 2016 en un partido contra Querétaro, pero sus actuaciones fueron escasas con el primer equipo, por lo que su andar se fue dividiendo entre la Sub-20 hasta que en el 2017 pasó a la Liga de Ascenso con Zacatepec, encontrando mucha mayor regularidad.

Con los Cañeros jugó hasta el 2018 teniendo buenas actuaciones y sobretodo minutos, pero volvió nuevamente a Chivas en el 2018, otra vez para tener muy poca actividad en el Máximo Circuito. Es por ello que en el 2020 se fue a Aguascalientes a buscar nuevas oportunidades y lo consiguió, pues en las tres temporadas con Necaxa prácticamente fue titular, pasando a los azulcremas en el inicio del 2022. En los dos tornos suma siete tantos en 22 partidos, hasta el momento, dejando muestra que talento siempre tuvo, pero por alguna razón nunca despegó en Guadalajara.

