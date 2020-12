Chivas va por la hazaña: Ganar en casa de un invicto León en este Guard1anes 2020 por vuelta de semifinal de Liga MX

Chivas de Guadalajara tendrá una misión más que difícil la noche de este sábado frente al club León en el Estadio Nou Camp y donde deberá hacer lo que nadie pudo en todo este Torneo Guard1anes 2020: salir con la victoria. Con la complicación extra que este será el partido de vuelta de la semifinal de la Liga MX, tras el empate 1-1 en el Estadio Akron por la ida de esta serie de la Liguilla que otorga un boleto a la Gran Final del futbol mexicano.

Los integrantes del plantel principal del Club Deportivo Guadalajara se encuentran frente a uno de los retos más grandes en todo este año y ante el compromiso más clave de este semestre, como si no hubiesen tenido que superar suficientes desafíos en este muy acotencido 2020, con la pandemia del coronavirus o Covid-19. El Rebaño Sagrado visita a los Esmeraldas con un objetivo más que claro: ganar en Guanajuato, donde los "panzas verdes" desconocen el revés en todo el año.

¿Qué necesita Chivas para clasificar a la Final del Guard1anes 2020?

Chivas igualó 1-1 con León la noche del miércoles en el encuentro de ida de la semifinal del Guardianes 2020, gracias al penal convertido por su delantero José Juan Macías. Si los dirigidos por el entrenador Víctor Manuel Vucetich aspira a continuar su camino a la final del futbol mexicano, necesitarán ganar por cualquier marcador en el recinto de Guanajuato. Otra opción, más considerable estadísticamente, sería saldar la vuelta con un empate por cualquier marcador con más de dos goles: 2-2, 3-3, 4-4 y así.

El Rebaño Sagrado necesita ir a ganar al inmueble de la Avenida López Mateos en Guanajuato, donde también podría buscar un empate abultado ante un León que no perdió en todo este Guard1anes 2020, durante la ronda eliminatoria y la vuelta de los Cuartos de Final sobre Puebla. Cualquiera de esas opciones lucen como el reto más complejo para los rojiblancos en este acontecido año. Un 2020 en el que Guadalajara se ha cansado de superar indisciplinas, contagios y desafíos, siempre uno tras otro.

León no perdió en sus siete partidos en casa en la ronda eliminatoria (Liga MX)

El Guadalajara necesita conseguir algo que no ocurrió -hasta la fecha- en todo este acontecido 2020, con el cancelado torneo Clausura incluido: León no conoció la derrota en el transcurso de este año, cuando fungió como anfitrión en el Estadio Nou Camp. La última vez que La Fiera perdió un partido en su casa fue el pasado 30 de noviembre de 2019, por lo que ya cumplió un año sin caer en su reducto. El extinto Monarcas Morelia fue quien osó vencer en esa ocasión a los "panzas verdes" en el duelo de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2019 y no vivió para contarlo al transformarse de manera intempestiva en el Mazatlán FC.

