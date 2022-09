En Chivas de Guadalajara no hay tiempo para lamentaciones, lo que ocurrió la noche del martes ante Tigres de la UANL en la goleada que sufrieron 4-1, debe quedar de lado casi de inmediato, ya que enfrentar al América en el Clásico Nacional representa mucho más que tres puntos, por ello resultaron extrañas las declaraciones del técnico Ricardo Cadena, tras el encuentro pendiente de la Jornada 9.

Para el estratega del Rebaño Sagrado no hubo muchas explicaciones sobre el resultado contra los universitarios, por lo cual dejó claro que simplemente fue un accidente de futbol llevarse un marcador tan abultado en un compromiso donde por momentos fueron mejores que los adversarios en el trámite del juego, sobretodo en la parte inicial.

Pensado en el Clásico Nacional del sábado 17 de septiembre en el Estadio Azteca, Cadena tiene claro el panorama para encarar el encuentro contra América, ya que dejó entrever que en su plantilla no todos los jugadores están al 100% físicamente y esto traería como consecuencia seguir rotando su 11 titular sin garantizar un lugar a los elementos que han obtenido los mejores resultados en los recientes duelos, pues en ocho partidos apenas sumaron una derrota.

La extraña revelación de Cadena para enfrentar a América

El entrenador de Guadalajara advirtió que no escatimará en cambiar su alineación para visitar a las Águilas el próximo sábado, no solo tomando en cuenta a los que atreviesen mejor momento: “Arrancar los juegos con los canteranos o estar utilizándolos, la confianza la tengo en todos, en todo el plantel y buscaremos de aquí al partido del Clásico utilizar a los que mejor se recuperen, a los que estén al 100% en todos los aspectos”.

“En ese sentido, todos los jugadores del plantel tienen la confianza mía y no hay inconveniente. En el caso de Fernando Beltrán, como de cualquier otro jugador, son situaciones a las que están expuestos, solamente quienes no están dentro del campo no pueden ni acertar, ni errar. Hoy el tocó tener la mala fortuna de no resolver una situación que se le presentó dentro del área y esa es la diferencia, nada más", indicó el timonel tapatío al termino del partido.

