Con una duda: alineación probable de Chivas vs. Pachuca por el partido de Repechaje de Liga MX

El Deportivo Guadalajara se jugará la temporada este domingo 9 de mayo cuando visite a Pachuca en el estadio Hidalgo a partir de las 21:15hs del centro de México. El duelo corresponde al Repechaje del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, por lo que el ganador accederá a los Cuartos de Final de la Liguilla y el perdedor tendrá que armar las maletas.

El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich arriba a este trascendental juego en el mejor momento del semestre. Tras 3 victorias consecutivas (Tijuana, Monterrey y Atlas) y 1 empate (Tigres UANL), los ánimos en el interior del plantel y cuerpo técnico han mejorado drásticamente en comparación a semanas anteriores. Hoy tenemos a un equipo más unido y que luchará sin cesar por obtener La 13.

El Rey Midas sabe que no hay margen de error y deberá derrotar a Tuzos en condición de visitante para seguir con vida en el campeonato, por lo que pondrá desde el inicio lo mejor que tiene a disposición. Jesús Angulo, quien no ha entrenado con normalidad a lo largo de toda la semana, no jugará como titular e iría al banco de suplentes. Su reemplazante saldrá de Lalo Torres o Ángel Zaldívar.

Así es: la duda del DT pasa por el mediocentro o el delantero. El primero entraría a colaborar en la zona media con Jesús Molina, haciendo del equipo uno con más equilibrio. El segundo, mientras tanto, formaría una temible dupla junto a José Juan Macías y significaría disponer de un once totalmente ofensivo para vencer a Pachuca.

Más allá de este cambio obligado, Vucetich no meterá mano con respecto al equipo que jugó vs. Tigres UANL. La alineación de Chivas, entonces, sería: Antonio Rodríguez; Jesús Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Miguel Ponce; Isaac Brizuela, Jesús Molina, Lalo Torres o Ángel Zaldívar; Uriel Antuna, José Juan Macías y Alexis Vega.

Alineación de Chivas con Lalo Torres (Rebaño Pasión)

Alineación de Chivas con Ángel Zaldívar (Rebaño Pasión)