Aunque la directiva del Guadalajara continúa con la ilusión de poder contratar al Maguito, ya se ha hablado sobre el qué harán en caso de no poder concretar el fichaje.

DEFINIDO: ¿Qué hará Chivas en caso de no concretar el fichaje de Orbelín Pineda?

La ilusión de convencer a Orbelín Pineda aún permanece latente en la directiva de Chivas; sin embargo, saben que el deseo de permanecer en Europa de parte del mediocampista, aunado al interés de otros equipos y el deseo del Celta de desprenderse de él en venta definitiva son factores que están complicando la negociación al Guadalajara.

La intención de Amaury Vergara y compañía es hacer todo lo posible por poder sumar al Maguito al equipo tapatío, pero en caso de no poder lograr el acuerdo o que otro club se lo gane, ya no se hará un esfuerzo por otro jugador debido a los altos costos que hay en los futbolistas mexicanos, además de que consideran que no hay otro futbolista que cumpla con el perfil para trascender el un club como el Rebaño.

Según el análisis del área deportiva, el equipo rojiblanco necesita a un mediocampista ofensivo para terminar de apuntalar a su equipo; sin embargo, ante las complicaciones que se están viviendo para conseguir a algún jugador en esa posición, la directiva tapatía ya habría decidido el cerrar la plantilla como se encuentra actualmente según confirmó una fuente a Rebaño Pasión.

Para no debilitar al equipo tampoco se permitirían nuevas bajas por ningún jugador, para tratar de tener mayor competencia interna. La única manera de que un futbolista salga del Guadalajara sería recibiendo una oferta irresistible por él o que algún club europeo toque la puerta por algún elemento rojiblanco.

Otro factor es que aunque a Ricardo Cadena le encantaría poder contar con más jugadores para su plantel, el entrenador rojiblanco está conforme con las incorporaciones que concretó la directiva de Alan Mozo y Fernando González, aunado a Gael Sandoval que está prácticamente asegurado que permanecerá en el Rebaño para el Apertura 2022.

Tras esta decisión, el Rebaño le apostaría a la calidad individual de Fernando Beltrán, Jesús Angulo, Roberto Alvarado, Gael Sandoval y Alexis Vega para ser los jugadores distintos que puedan potenciar la ofensiva que apunta a ser comandada por José Juan Macías que está arrojando buenos números durante la pretemporada.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2022?

El Guadalajara disputará este sábado su último duelo de preparación contra Atlas en Chicago, para posteriormente regresar a la Perla de Occidente para seguir preparando el compromiso de la primera jornada contra FC Juárez, duelo que se jugará el próximo 2 de julio en la cancha del Estadio Akron.

