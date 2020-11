Dieter Villalpando, Chofis López, Gallito Vázquez y Alexis Peña tendrían un pie fuera de Chivas

Dieter Villalpando, Eduardo "Chofis" López, José Juan Vázquez y Alexis Peña, jugadores aún de las Chivas de Guadalajara, se encuentran separados del plantel principal a la espera de las severas medidas que tomaría la directiva rojiblanca una vez culmine su participación en este Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, por lo que tendrían un pie fuera de la institución tapatía y no serían colocados en el mercado, sino que serían despedidos de forma inmediata.

La intempestiva tormenta que sacudió los cimientos del Club Deportivo Guadalajara comenzó la tarde del viernes, cuando se reveló que Villalpando enfrentaba un proceso legal luego de una acusación formal de índole sexual, situación por la que el alto mando del equipo informó que el mediocampista fue separado de manera indefinida de la nómina y motivo por el que no entró a la convocatoria del empate sabatino 2-2 con los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la Jornada 16 del Torneo Guard1anes 2020.

El temporal interno en las Chivas continuó el sábado, horas antes del pacto 2-2 con los Pumas de la UNAM en CU, cuando publicaron un segundo comunicado oficial en el que anunciaron que "Chofis" López, el "Gallo" Vázquez y Alexis Peña también serían apartados del plantel principal rojiblanco "por faltas al reglamento interno". El periodista René Tovar, corresponsal de la cadena Espn en la Perla Tapatía, advirtió en su reporte que "los cuatro jugadores tienen un pie fuera de Chivas. No habrá tolerancia, se acabaron las indisciplinas para la directiva del Guadalajara. Se van a cambiar las cláusulas, ya no habrá castigos millonarios, sino recisión de contrato. Hasta el momento, la directiva no se ha pronunciado sobre las sanciones que aplicarán a los cuatro jugadores por indisciplina, sin embargo, fuentes cercanas a la institución han informado que tanto Amaury Vergara como Ricardo Peláez analizan desprenderse de ellos para poner un precedente ante los problemas extracancha que han marcado a la institución en lo que va del 2020".

Una versión que coincidió con la ofrecida por El Francotirador, en su columna de opinión en el diario Récord, en la que adelantó que "la directiva, desde Amaury hasta Peláez, incluido Vucetich, están hartos de salir en los periódicos por estas actitudes, y ya están en el tema legal de los contratos para deshacerse del que no quiera entender lo que significa ser profesional en el Guadalajara. Eso sí, también tengo que aclarar que por ahí mi admirado Héctor Huerta aseguró que el Chicote Calderón estaba metido en el lío que desató Dieter, Chofis, Gallito, pero hubo un error en el documento, en realidad es Alexis Peña el acusado. Ahora sí, mi compadre Chicote nada qué ver. Y tú sabes que yo no me tiento el corazón, cuando la riegan y hay que exhibirlos soy el primero. Pero en esta, Christian no tiene vela en el entierro".

"Gallito" Vázquez, de los cuatro involucrados en el más reciente escándalo de indisciplina, es el que más actividad ha tenido en las 16 jornadas ya cumplidas de este Guard1anes 2020, con 522 minutos, acumulados en 10 partidos y de ellos, cinco como titular. Mientras, que Villalpando había sumado 399 minutos hasta antes que fue separado del plantel, tras participar en 12 juegos, pero apenas en dos de ellos inició. "Chofis" López no ha alineado en lo que va del semestre, en el que tiene apenas 146 minutos. Alexis Peña, por su parte, llegó como refuerzo para el Clausura 2020 y no debutó como rojiblanco en Liga MX, sólo jugó un partido en Copa MX y otros con la categoría Sub-20.