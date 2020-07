Eduardo Torres reafirma metas al volver de una lesión y revela a su ídolo de siempre en Chivas de Guadalajara

Alan Eduardo Torres, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, habló este martes del regreso de una lesión que sufrió en uno de sus pies el año pasado para reaparecer en esta Copa por México de pretemporada y reafirmó sus metas como parte del plantel principal rojiblanco para el próximo Torneo Apertura o Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El volante del Rebaño Sagrado, que este martes continuó su participación en la sexta semana de pretemporada previo al venidero Guard1anes 2020 que comenzará el 25 de julio frente al club León en el Estadio Akron, se prepara junto al resto de sus compañeros para el especial Clásico Nacional de este jueves frente al club América en las semifinales de la Copa por México de preparación para el regreso de la Liga MX.

Los rojiblancos trabajan en Verde Valle con miras al partido del jueves en la CDMX (Chivas)

"Lalo" Torres, de apenas 20 años de edad, comentó en el especial con Chivas Tv que su lesión "cuando me pasó, sí al instante sentía como miedo, porque desde un inicio me propuse no lesionarme, cuidarme, para poder luchar por un lugar y ese era mi miedo, ya no estar ahí, que no me tomaran en cuenta, pero creo que hice muy bien las cosas y el cuerpo técnico me lo dijo, que me había ganado un lugar y que ahora le dedicara el tiempo necesario a la lesión como se debía para regresar más fuerte".

El mediocampista, en cuanto a la recuperación, afirmó que "me costó, pero pensaba que iba a ser más difícil, siempre me preguntaba por como me sentía de incomodo al principio de traer un tornillo ahí en el pie y decía: cómo le voy a hacer, pero ya hoy es como si no tuviera nada". Sobre el apoyo que recibió del entrenador Luis Fernando Tena, señaló que "es algo que te llena de mucha confianza, te hace ver que estas haciendo muy bien las cosas, y no solo del cuerpo técnico, sino también el equipo, la armonía, la unión, que siempre están ahí, me arroparon de la manera que se debía y eso me da más confianza".

Torres, en cuanto al retorno a la actividad a puertas cerradas y su regreso al campo, reconoció que "es algo anormal, pues de ir siempre a un estadio, es estar con la afición, contar con el apoyo y es raro, no me lo esperaba. Si estaba preparado, pero no creía que fuera a tener minutos, es algo que me motiva. Todo el tiempo que pasé lesionado te enseña a valorar, porque muchas veces estas y te lo tomas como a la ligera, ahora el no estar te hace ver muchas cosas y te ayuda a crecer". El volante, acerca de sus metas, reveló que "a corto plazo, primero es ganarme un lugar en el primer equipo, tener minutos, debutar (en Liga MX) y a mediano plazo, consolidarme y ser un jugador referente de Chivas y a largo plazo, jugar en Europa y ser referente en la selección mayor".

"Lalo" también confesó quiénes han sido sus ídolos rojiblancos y señaló que "cuando estaba chiquito, mi ídolo era el Bofo (Adolfo Bautista). Todas sus locuras, cómo jugaba, cómo disfrutaba del futbol. Y actualmente, el capi (Jesús) Molina, principalmente por cómo se desempeña dentro del campo y la personalidad, la gran persona que es". En cuanto a su análisis del regreso de Chivas a la acción, aseveró que "para el parón que se dio (casi cuatro meses), creo que el equipo se vio muy bien, no perdió la intención de juego que pide el cuerpo técnico, pero en la instensidad y cosas así, se pudiera negociar pero en general el equipo se ha visto bien".