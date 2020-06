El firme objetivo en la cabeza de José Juan Macías: Ser campeón con Chivas de Guadalajara antes de irse a Europa

Llegó a los 4 años y desde entonces...



Campeón Sub 13 ✅��

Campeón Sub 15 ✅��

Campeón en Tercera ✅��

Campeón Sub 17 ✅��

Campeón Sub 20 ✅��

Campeón Concacaf ✅��



�� �� GANADOR @JJMacias9 �� �� #CanteraRojiblanca ��⚪️��https://t.co/tHehs3Qd15