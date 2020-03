El "hattrick" al Atlas me cambió la vida: Vega

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, recordó este miércoles lo importante que fue el "hattrick" que marcó en su primer Clásico Tapatío en el Clausura 2019 y aseguró que le cambió la vida, durante su participación junto a otros tres jugadores del plantel que atendieron a la prensa local en el día de medios que se celebró en la ciudad deportiva de Verde Valle, previo al duelo con Atlas de la novena jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El atacante del Rebaño Sagrado fue consultado sobre el triplete que anotó en su primer derbi en el Clausura 2019 y que le valió la aprobación de los chivahermanos, le cambió la vida a lo que respondió que "la verdad que sí, porque es un partido muy importante y goles importantes en los cuales el equipo me ayudó a conseguirlos y fue algo muy bonito, desde ahí comencé a agarrar muchísima confianza, la afición me dio su apoyo desde el primer día. El primer gol es el más difícil, uno llega con ansiedad de ser referente y por lo mismo de pensar en hacer goles o quedar bien, no salen las cosas, pero cuando llega el gol es una fiesta".

Vega añadió que "se me da la oportunidad de destaparme ahí, no había hecho goles en partidos anteriores y se me da en el Clásico Tapatío, un hattrick pero sé que puede quedar marcado para los aficionados. Marco Fabián hizo un hattrick, Luis García, varios jugadores que quedaron marcados en la historia de Chivas y espero yo poder ser uno de ellos".

El Club Deportivo Guadalajara encadenó el domingo su segundo triunfo en este semestre y después de cuatro fechas regresó a la zona de Liguilla al ocupar el octavo lugar de la clasificación general de la Liga MX con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Chivas visita este sábado a los Zorros, en una nueva edición del Clásico Tapatío.