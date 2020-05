El motivo de las Chivas de Guadalajara para descartar al "Pocho" Ponce y nominar a Dieter Villalpando al equipo de la eLiga MX

Miguel Ponce, defensor de las Chivas de Guadalajara, era uno de los elegidos para conformar el plantel rojiblanco que participaría en esta novedosa edición de la eLiga MX, pero durante el más reciente episodio del podcast de Chivas TV con los integrantes de la plantilla tapatía se reveló quién lo descartó para nominar al volante Dieter Villalpando en su reemplazo.

Fernando Beltrán, mediocampista juvenil rojiblanco, fue cuestionado durante el capítulo del viernes del podcast por cuál rival le gustaría enfrentar en la eLiga MX y fue claro al señalar que "contra el (Santiago) Ormeño, para agarrarme al Ormeño". Mientras que tanto Raúl Gudiño como Villalpando coincidieron en que los equipos más dificiles que han visto en la competición son "León, Pachuca y Monterrey".

Los gamers rojiblancos participan en el podcast

Durante la tranmisión del viernes del podcast del Rebaño Sagrado, uno de los entrevistadores reveló que el lateral izquierdo rojiblanco había sido uno de los seleccionados para representar al Guadalajara en la eLiga MX. Contó que "en el equipo original estaba Miguel Ponce, él platicó con nuestros jefes para decir que no tenía nivel y entonces tomó su lugar Dieter Villalpando, él justo nominó a Dieter para que él fuera su sustituto", en plen entrevista con los tres gamers rojiblancos: Beltrán, Gudiño y Villalpando, además de su coach, Beto Ávila.

El "Nene" Beltrán, en otra parte del podcast, confesó que al recibir la escandalosa goleada de 7-1 ante los Tuzos de Pachuca, "cerré el Whatsapp, cerré Twitter, todo, porque ya era mucha reventadera, la verdad" y Gudiño advirtió que gracias a él, Beltran no recibió más goles en ese duelo, pues consideró que "le dejó la responsabilidad al portero, no hizo nada, no movió los controles, el portero estaba solo. Fueron 7-1, pero pudieron haber sido más si no fuera por el portero que puso".

Beto Ávila, coach del plantel rojiblanco y proplayer de la selección mexicana, dio a conocer quién es su alumno más dedicado en el FIFA 20 al señalar que "Gudiño es el más aplicado. La neta es el que más me pregunta dudas y el que practica más conmigo, a Dieter y al Nene les digo que practiquen y me mandan a la goma".