El delantero del Rebaño no se guardó nada respecto al nuevo proyecto que está por arrancar una nueva era para la escuadra más importante de México.

Para Alexis Vega no hay otro objetivo en este momento que pensar en el futuro de las Chivas de Guadalajara que se preparan para el Torneo Clausura 2023 donde han conformado un plantel más competitivo con las llegadas de Victor Guzmán y Daniel Ríos, además del cambio que significó el nuevo cuerpo técnico junto a la decisión de concederle los destinos deportivos del equipo a Fernando Hierro.

El atacante del Rebaño Sagrado tiene muy claro que su futuro en el futbol europeo llegará cuando sea el momento adecuado, por tal motivo aseguró que está concentrado en lo que viene para la escuadra rojiblanca que este viernes disputará el partido por el título de la Copa Sky ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El Gru apenas volvió a la actividad con Chivas el martes pasado 14 minutos en el Clásico Tapatío donde derrotaron por la mínima diferencia al Atlas y con ello espera recuperar su mejor nivel a la brevedad para contribuir con su talento en esta Final contra La Máquina y en la Jornada 1 del Clausura 2023 que se realizará el 7 de enero visitando a Monterrey.

Alexis Vega aplaude los fichajes de Víctor Guzmán y Daniel Ríos

Vega considera que Guadalajara está haciendo lo suficiente, desde el punto de vista directivo, para pelear por los primeros puestos de la Liga MX, pues las contrataciones de Guzmán y Ríos las califica como un importante esfuerzo que debe rendir los frutos que se esperan del club más importante de México: "El equipo está bien, y con la llegada de 'Pocho' (Víctor Guzmán) y de (Daniel) Ríos va a ser un buen complemento para hacer un equipo bastante competitivo, un equipo que presione, que muerda al rival, que proponga el juego".

"Sabemos en la institución en la que estamos, todo lo que nos jugamos, ya no soy un novato, tengo experiencia, partidos en primera división, pero si no levanto un trofeo con Chivas creo que nada de eso vale, así que desde que llegué siempre lo he tenido en mente", explicó Vega en entrevista para TUDN.

