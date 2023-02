El analista de ESPN explicó las razones por las que no ve a los rojiblancos como un firme aspirante al título en esta campaña

Para Roberto Gómez Junco es un hecho que el Club Guadalajara tiene más puntos de los que merece en el Torneo Clausura 2023 donde acumulan dos victorias, dos empates y una derrota, ya que desde su punto de vista el futbol que han desplegado no ha sido lo suficientemente convincente para pensar en que está listos para pelear por lo más alto en la Liga MX.

El exfutbolista del Rebaño Sagrado en la década de los 80 y uno de los principales rivales del América, explicó las razones por las que ve injusto que estén entre los puestos de clasificación, porque no encuentra un funcionamiento colectivo merecedor de dos partidos ganados, los cuales se dieron contra Monterrey y Juárez FC.

“Estando en buenas condiciones (José Juan Macias y Alexis Vega) pensarías que están entre los mejores junto con Víctor Guzmán. Y no veo el futbol colectivo tan eficiente como para decir que solo falta el que la meta (sic). Pienso que las Chivas, hasta el momento, no sé que pase más adelante, tienen más puntos de los que han merecido con su futbol”, comentó Goméz Junco en Futbol Picante de ESPN.

Chivas tiene un problema ofensivo de años atrás

Por su parte, Hugo Sánchez cuestionó el trabajo ofensivo de Guadalajara al verse inoperantes en los primeros duelos de esta campaña, asegurando que el entrenador Veljko Paunović tiene mucho trabajo por delante si quiere colocar a los tapatíos en los puestos que merece un equipo grande e importante.

“Los problemas de Chivas son de temporadas atrás. A la hora del porcentaje de efectividad y crear jugadas de gol al frente es complicado, un equipo grande si no crea 10 ocasiones claras de gol en cada partido es que no estás trabajando bien en la parte ofensiva y si no trabajas bien en la parte defensiva tienes el riesgo de estar descompensado. Eso es lo que tiene que hacer el entrenador que está en Chivas, Paunovic”, añadió el pentapichichi.

