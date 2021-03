Fernando Quirarte admite que fue tonto renunciar a Chivas por ego

Fernando Quirarte, histórico jugador de las Chivas de Guadalajara y campeón como capitán en 1987, admitió que cuando renunció al equipo rojiblanco fue por una mala decisión basada en el ego, antes de que la directiva decidiera darle las gracias ante los malos resultados.

El “Sheriff” asumió el cargo del Rebaño Sagrado a finales del 2011 con la intención de enderezar un barco que se fue hundiendo más cuando arrancó el Clausura 2012, por lo cual Quirarte empezó a sufrir la presión de estar en el banquillo del equipo de sus amores y antes de que Jorge Vergara lo despidiera, prefirió renunciar el 21 de enero de ese año.

"Cuando renunció a Chivas es un grave error que cometo. Fue por ego, porque yo no iba a permitir que en su momento me despidieran como lo habían hecho con tantos entrenadores, entonces yo dije me voy a adelantar y fue una decisión muy mala, muy tonta. Sí, me arrepiento de haber renunciado a Chivas”, reveló Fernando Quirarte en una entrevista para TUDN.

El sueño del “Sheriff” Quirarte era asumir la dirección técnica del conjunto rojiblanco, donde vivió su mejor época como futbolista, pues se convirtió en un referente de la defensa en las décadas de los 70 y 80, logrando un campeonato y una identificación muy grande entre la afición rojiblanca que siempre le manifestó su respaldo, pese a que los resultados como estratega de Chivas no se estaban dando.

Por ello, Quirarte, también mundialista en México 1986 reconoció que no se puede quejar de que no tuvo las oportunidades que deseaba, pues al menos estar en Chivas como entrenador, lo perdió por sus propios errores: “Es la primera vez que me preguntan (sobre mi salida de Chivas) e incluso me da mucho sentimiento, porque yo también tuve la culpa. Sería muy fácil decir que el futbol no me ha dado ese lugar, pero yo tuve la culpa”.

