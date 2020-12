Chivas: Chofis López tiene que salir y la última opción sería cederlo condicionado a la Major League Soccer

La directiva de las Chivas de Guadalajara, liderada por Ricardo Peláez, no encuentra equipo interesado en su mediocampista Javier Eduardo López, disponible aún en la lista de transferibles del Rebaño Sagrado en este atípico y pasivo mercado de pases con miras al venidero Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX, ni para una compra definitiva de su ficha deportiva o que al menos pueda pagar su elevado sueldo en calidad de préstamo, por lo que tienen como última opción cederlo condicionado a la cancelación de una parte de su salario, pero a una franquicia de la Major League Soccer (MLS).

Los integrantes del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara se reencontraron el 26 de diciembre en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para comenzar la segunda etapa de la preparación del Rebaño Sagrado y que incluirá un partido amistoso el miércoles frente al Atlético de San Luis, luego de vencer 1-0 a Santos Laguna en Playa del Carmen, con miras a este próximo campeonato del futbol mexicano y en el que debutarán en el partido inaugural frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

"Chofis" López, como se conoce en el entorno del futbol mexicano al volante creativo, fue apartado del primer equipo de las Chivas de manera oficial el pasado 4 de noviembre y fue colocado en la lista de transferibles rojiblancos, como sanción a su participación en un grave caso de indisciplina que lideró Dieter Villalapando. El canterano se mantiene sin equipo por lo que después de dos meses de no ser contemplado de manera concreta por algún club, el futbolista, ni la directiva han logrado fijar su nuevo destino fuera del redil.

El alto mando del Guadalajara, hasta el momento, no tiene en sus oficinas una propuesta formal o al menos una oferta simple por el mediocampista creativo, por lo que se han comenzado a plantear diversos escenarios respecto al futuro de "Chofis" López, según detalló un despacho de la cadena internacional Espn.

Tijuana fue uno de los más interesados, pero su elevado salario fue el principal motivos por el que no prosiguió la negociación. Previamente, Mazatlán FC y el club León también se acercaron a Verde Valle a buscar información por un posible préstamo, pero la negativa de los rojiblancos de ayudar con una parte de su sueldo, truncaron cualquier oferta. Ante ello, sumado a la pasividad del mercado por los problemas económicos por la pandemia del coronavirus o Covid-19, la directiva del Guadalajara analiza encontrar un destino en que el volante tenga actividad y ellos no deban apoyar con el salario, evitando así, seguir pagando el alto sueldo del jugador mientras siga sin equipo.

"Chofis" pudiera reforzar a la Sub-20, pero en Chivas fueron claros al señalar que no volverá a vestir su playera (Chivas)

La directiva de las Chivas fue clara al anunciar su salida y afirmar que "Chofis" no volverá a vestir la playera rojiblanca, por lo que no pudiera reforzar a la categoría Sub-20, tampoco se contempla su cesión al Club Deportivo Tapatío, filial en la Liga de Expansión MX, porque al no contar con "carnet único" no pudiera salir a otro club de la Liga MX. Sin embargo, no descartan tener como última opción: la posibilidad de ayudar a algún equipo que se muestre interesado en una cesión con una cláusula de compra, buscando que posteriormente sea adquirido, pero una probabilidad que sería posible afuera, en alguna franquicia de la Major League Soccer (MLS), no en México para evitar reforzar y pagarle a un potencial rival.

