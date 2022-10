Ex directivo de Chivas se lanza contra Fernando Hierro: No hay muchos argumentos para que le vaya bien

Lo que inició como un rumor fue tomando forma a lo largo del día y este viernes quedó claro que el Club Guadalajara presentará en breve a Fernando Hierro como nuevo director deportivo buscando darle un giro a la institución, tras la salida de Ricardo Peláez, quien nunca pudo cumplir con las altas expectativas.

La intención de la dirigencia del Rebaño Sagrado es renovar por completo su estructura deportiva y tener un punto de vista de alguien de fuera como lo es el ex jugador del Real Madrid, quien tuvo un paso como directivo de la Federación Española de Futbol y como entrenador de la Furia Roja en la Copa del Mundo de Rusia en el 2018.

ver también Pizarro pide a gritos que lo rescaten

Sin embargo, está claro que tiene poco conocimiento del balompié mexicano y ese es justamente el origen de las críticas hacia el nuevo puesto que desempañará en el Rebaño Sagrado que está urgido de buenos resultados ante la ola de fracasos que ha acumulado desde el 2017 que conquistaron su último campeonato.

De Anda le ve a Hierro pocas posibilidades de triunfar en Chivas

Y fue el ex directivo de Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda quien se lanzó contra el desconocimiento que tiene Fernando Hierro del futbol azteca, cuestionando cuáles serán sus primeras decisiones: “Hierro no conoce el futbol mexicano. Y dejemos de lado lo que fue como jugador, una figura, maravilloso. Como director deportivo no conoce. ¿Va a quitar a Cadena, a quién va a traer? ¿a un técnico de México que desconoce? ¿a Hugo Sánchez o va a traer a alguien de España? A los jugadores de fuerzas básicas ¿conoce a alguno?”.

Encuesta ¿Qué te parece la llegada de Fernando Hierro a la directiva de Chivas? ¿Qué te parece la llegada de Fernando Hierro a la directiva de Chivas? Excelente, es un especialista en el futbol Regular, no conoce el futbol mexicano Mal, prefería a un mexicano YA VOTARON 429 PERSONAS

“A mi me encantaría que le fuera muy bien y que Chivas regrese a ser ese equipo triunfador que trascienda por su historia, por su afición, por el señor Amaury Vergara que veo que hace un esfuerzo con uno y con otro, que veo que le está invirtiendo. Ojalá le vaya bien a Fernando Hierro, pero honestamente no hay muchos argumentos ni muchas herramientas para que le vaya bien. Ojalá me equivoque”, apuntó el analista en ESPN.

Sigue toda la actualidad de Chivas con nuestros especialistas todos los jueves a las 15:30 horas

Aquí el programa de esta semana

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!