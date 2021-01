Isaac Brizuela dio la clave: ser más pensantes y los goles van a llegar

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, ofreció la tarde de este martes una extensa entrevista con el canal por suscripción de la institución rojiblanca: Chivas TV, en la que dio las claves para que lleguen los goles en una mayor cantidad y poder sumar triunfos, algo que desconocen tras las primeras dos jornadas del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y en la previa a su visita del jueves al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastra, como parte de la tercera fecha del campeonato.

El plantel principal del Club Deportivo Guadalajara regresó el lunes al campo de la ciudad deportiva de Verde Valle para comenzar los trabajos de preparación con miras a su próxima presentación: este jueves frente a los potosinos, un encuentro en que el Rebaño Sagrado buscará su primera victoria de este año, con la intención firme de mejorar su posición en la clasificación general del Guard1anes 2021, a pesar de la baja confirmada de su delantero José Juan Macías por contagio de coronavirus o Covid-19 y la duda del capitán Jesús Molina por una dolencia en su tobillo de la pierna izquierda.

Isaac Brizuela habló de su regreso a la actividad tras superar una lesión

El "Conejo" Brizuela, como se conoce en el entorno del futbol mexicano al veloz mediocampista de las Chivas, describió su vuelta a la acción el sábado ante Toluca y reconoció que "cuando me dicen que voy a entrar, dije: ojalá y no me toque ahogarme. Sí sentía que iba a ser un poco pesado, pero me sentí bastante bien. En pretemporada solo hice dos o tres entrenamientos, que fueron pesaditos y pensé que me iba a pesar un poco más (en lo físico), gracias a Dios no fue así. Tuve muy buena recuperación, hice trabajos físicos, de readaptación también para fortalecer un poquito la rodilla que ahora ha perdido un poco de fuerza en el múslo. Pero trato en los entrenamientos, cuando son cortitos o cuando hay que estar en intensidad, saber que no hice una buena pretemporada y que aquí es donde tengo que reponer. Trato de ahogarme, no dejar de correr, para ir agarando más ritmo de partido y que no me cueste. Me gusta, obviamente, terminar los 90 minutos, no me gusta a lo mejor entregar solo 60 o 50 minutos bien, sino tratar de ser constante y terminar con mucha intensidad es algo que también nos ha caracterizado a todo el grupo".

Analizó el empate 1-1 con Toluca en la segunda fecha de Liga MX

El polivalente mediocampista del Guadalajara habló del pacto 1-1 con Toluca en el Estadio Akron y señaló que "siento que el primer tiempo, el equipo, por lapsos estuvo partido. Algunos minutos Toluca apretó bien y ahí nos complicó, no sabíamos cómo salir. Siento que arriba en algunas los compañeros estaban solos, por lo mismo que el equipo estaba un poco partido, pero se habló bien en el medio tiempo. El profesor Vuctich y su cuerpo técnico leyeron muy bien la manera en que estaba apretando Toluca y también lo hablamos nosotros que teníamos que exigirnos más, apretar al rival y que si recuperábamos más arriba era mucho mejor para el equipo, corremos menos, tenemos más el balón, así que juguemos de local o vistante se va a mostrar esa cara".

Brizuela dio las claves para recuperar el ritmo goleador y puedan llegar las victorias

El volante de las Chivas argumentó que "a lo mejor mucha gente va a decir, es lo que hablan torneo tras torneo, que la última jugada, que el último toque, pero solo es darnos cuenta que lo sabemos hacer, que hay que bajar un poco la revolución más bien, los que somos un poco más dinámicos o la gente que es más explosiva, tratar de tener en el area rival esa calma, esa tranquilidad y saber tomar la mejor decisión. Muchas veces se nos dice que el delantero debe ser un poco individualista, como lo dice Vucetich: lo debe ser, pero siempre y cuando tenga el arco de frente o sea la mejor opción, porque muchas veces creemos que podemos tirar y el compañero está en mejor posición, así que lo que creo es en ser más pensantes y los goles van a llegar. También somos un equipo que cuando genera hace mucho daño y así que debemos darnos cuenta de eso que cuando jugamos en conjunto lastimamos demasiado".

El "Cone" analiza al rival de la tercera fecha: Atlético de San Luis

Brizuela reconoció que el Atlético de San Luis "es un rival complicado, jugamos aquí (Verde Valle) en pretemporada y fue un gran encuentro, obviamente nos vimos abajo en el marcador y sabemos que son juegos totalmente diferentes. Sino se arrancó bien de su lado, eso no le quita que este de local en su primer partido y que quiera obviamente empezar su buena racha y motivados al saber que jugarle a Chivas y haciendo las cosas bien, sería un empujón anímico. Y de este lado, tomarlo de la misma manera, saber que va a ser un rival complicado, que es una cancha también complicada, es un poco más corta o es lo que uno asimila cuando está en el terreno de juego, pero no poner pretextos y simplemente ir a hacer un buen futbol, salir a presionar al rival, que es lo que nos ha ayudado demasiado y ser muy pensantes, tener mucha calma y saber manejar el partido".

Isaac Brizuela habló del comienzo con dos empates en este Guard1anes 2021

El veloz mediocampista de las Chivas, en cuanto al flojo inicio de este semestre, argumentó que "se dice que no hemos ganado, pero tampoco es pretexto decir que no hemos perdido, pero es simplemente manejar esa estabilidad, saber que si sacamos los tres puntos estas dentro de los primeros lugares, pero es cuestión de proponernos sacar los tres puntos, sabemos que esos puntos que a lo mejor dejamos ir al principio te cuestan al final y no hay que esperar. Ir por ese partido y así pensar juego tras juego".