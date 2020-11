Isaac Brizuela resalta motivación de Víctor Manuel Vucetich en despegue de Chivas en el Guard1anes 2020

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reveló los elementos que han sido claves en el repunte que mostró el equipo rojiblanco en la parte final de este Torneo Guard1anes 2020 y resaltó la motivación del director técnico Víctor Manuel Vucetich para calificar de manera privilegiada a esta repesca frente al club Necaxa, en la que buscará su boleto a los Cuartos de Final de la Liga MX y concretar el objetivo de la institución tapatía de volver a una Liguilla después de tres años de ausencia.

El volante ofensivo del Club Deportivo Guadalajara continuó este martes la preparación, junto al plantel principal, en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para el partido del sábado frente a los Rayos en el Estadio Akron, corrrespondiente a la repesca previa a los Cuartos de Final de la Liguilla del Guard1anes 2020 y ofreció las claves que generaron ese repunte en el cierre del calendario de la ronda eliminatoria, para quedarse con el octavo lugar de la clasificación general, además minimizó la ausencia de los cuatro compañeros sancionados por indisciplina.

El "Conejito" Brizuela, durante su participación en una video conferencia de prensa organizada por la institución rojiblanca, consideró que la presencia del "Rey Midas", como se conoce en el entorno del futbol mexicano a Vucetich, ha sido un factor determinante para alcanzar la instancia de reclasificación y admitió que "al equipo al que va, le va bastante bien. Cuando entra a la Liguilla, los equipos también piensan en esos aspectos, que van con un DT que es ganador y eso nos favorece, el tener a un tipo ganador que nos contagia, nos hace tener esos pensamientos positivos para tener un mejor ánimo y a tratar de ayudarle a alargar esa racha positiva que tiene".

El polivalente mediocampista de las Chivas minimizó la salida de cuatro compañeros por indisciplina y argumentó que "tenemos un plantel muy completo. Considero que tenemos a los hombres ideales para este tipo de partidos, para estar otras cuatro semanas entrenando porque son siete Finales y nadie se quiere ir antes. Debemos ir paso a paso, hay un repechaje en puerta, es complicado, pero con el plantel que tenemos lo podemos lograr". Añadió que "(los jóvenes) son jugadores que tienen la madurez ideal para encarar este tipo de encuentros. Desde fuerzas básicas, Sub-17 o Sub-20 han jugado finales, aunque obviamente el estar en Primera es un compromiso más grande o que se vive con más presión. Están preparados, han sido llamados a Selección, tienen las cualidades para enfrentar este tipo de encuentros".

El "Cone" Brizuela confirmó que el cierre de la fase regular con la victoria sobre Monterrey, que incluyó una voltereta al marcador, fortaleció anímicamente al equipo para encarar esta repesca y aseguró que "no lo vimos pensando en que era engañoso, por la reacción al final. Todo lo contrario, lo vimos como una motivación, de cerrar ganando, y empezar lo que sigue con esa motivación. Veo al equipo muy bien preparado, no lo veo confiado, porque Nceaxa ha sacado buenos resultrados. No séra nada fácil, pero ocuparnos de trabajar esta semana y saber que tenemos un plantel para pelear grandes cosas".