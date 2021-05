Brizuela no duda de Chivas: Es “matar o morir” y estoy seguro que vamos a avanzar

Las Chivas de Guadalajara se juegan el Torneo Guard1anes 2021 en 90 minutos y lo harán frente a Pachuca el domingo dentro del Repechaje, pero la confianza rojiblanca está a tope y dos de los jugadores más emblemáticos del club confían ciegamente en las cualidades del plantel rojiblanco para meterse a los Cuartos de final y luchar por el campeonato: Isaac Brizuela y Jesús Sánchez.

Previo al importante duelo en la bella airosa que se disputará el próximo domingo a las 21:15 horas en el Estadio Hidalgo, el “Conejo” Brizuela explicó el sentir del vestidor en un momento tan importante, donde conocen de sobra la importancia de pensar en grande para seguir con vida en el Guard1anes 2021: “Siento al grupo muy motivado, fueron partidos muy buenos, el equipo alcanzó buen nivel y muchos chivahermanos se preguntarán ¿por qué no lo hicimos al inicio del torneo?, pero está es la realidad y hay que aceptarla”.

“En nuestra mentalidad estaba terminar entre los primeros cuatro lugares, pero no escondernos de saber que fue un mal inicio y que nos dimos cuenta con este cierre que tenemos buen plantel y que cuando el equipo se lo propone hacemos un muy buen futbol, así que tenemos una oportunidad de matar o morir y estoy seguro que con ese convencimiento se va a avanzar. Cualquier aficionado, cada jugador que llega a esta institución lo que piensa es en el título. Es ir paso a paso no adelantar cosas, vivir el presente, saber que tienes un rival que tienes que respetar, pero estar en este equipo es pensar en grande, para pensar en eso hay que ser muy profesional y ser un ejemplo para mucha gente”, comentó Brizuela en una charla con el canal oficial de Chivas.

"Chapo" Sánchez reconoce que Chivas no está en el lugar que querían

Por su parte, el defensor y otro de los jugadores de mayor renombre en el club como Jesús el “Chapo” Sánchez, explicó que a pesar de que no están en la posición que hubieran deseado, es una oportunidad que no deben desaprovechar para pensar en lo que viene dentro de la siguiente fase del Guard1anes 2021.

“Tuvimos un gran cierre, obviamente queríamos más, hoy nos toca estar en Repechaje, tal vez como dijo Amaury, no es la posición que nos hubiera gustar entrar, nos hubiera gustado entre los primeros ocho, pero si el torneo te lo permite y te da la oportunidad no hay que desaprovecharla. El cierre que tuvimos nos da pata pensar en otra cosa, somos consciente de lo que nos jugamos y para lo que estamos el domingo hay que demostrar que queremos estar peleando el título”, abundó Sánchez.

En este sentido, el lateral derecho indicó que la intención es aprovechar la inercia con la que cerraron el torneo regular, donde ganaron tres de los últimos cuatro partidos y además mejoraron sustancialmente a nivel defensivo.

“Estamos cerrando con mucho orden, creando muchas situaciones de gol y venimos enrachados, el futbol es de momentos y hay que aprovechar que no sentimos bien y son siete partidos de aquí a la Final que tenemos que jugar todos a muerte, esa es la palabra ahorita. Pensamos primero en Pachuca y después ya veremos, pero tenemos que aprovechar la racha. El partido importante es el domingo, no tenemos que pensar en otra cosa más que en ese juego y partir de ahí, está de más decir que en Chivas siempre se tiene que pelar los títulos, lo intentamos temporada tras temporada, a veces no se da, pero lo vamos a intentar el domingo de enfilarnos y estar más cerca”, señaló Jesús Sánchez.