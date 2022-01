Jesús Angulo es claro y contundente en sus palabras y con una firme autocrítica reconoce que no ha estado en el nivel que requiere Chivas de Guadalajara, por ello acepta que ha redoblado esfuerzos para volver a la titularidad que es una cuenta pendiente que tiene consigo mismo en este Torneo Clausura 2022, donde no ha arrancado ninguno de los dos duelos que van de la campaña.

El “Canelo” no le dio muchas vueltas a su situación y aceptó que no ha logrado ponerse a punto de las necesidades que requiere un equipo como el Rebaño Sagrado, por lo cual lejos de encontrar culpables indicó que su único objetivo es entrenar más y mejor con la intención de ser un referente para la institución rojiblanca.

“Sé que puedo dar más y sé que no ha sido una buena manera, no he estado a la altura de lo que se merece en Guadalajara, sé que voy a llegar a ese nivel y que voy a dar esas alegrías al club. Cuando vi que no iba a iniciar me puse a trabajar extra para poder mejorar lo que me faltaba y poder iniciar un partido. En el momento que yo me lo propuse, cuando yo quise lo hice y bueno, ahora que inicié el torneo siendo suplente ahí fue cuando más empecé a meter cosas extras”, apuntó Angulo en entrevista para el portal Mediotiempo.

Mejorar para ir al Mundial, el objetivo del “Canelo” Angulo

Aunque Jesús Angulo admitió que uno de sus objetivos es ganarse un lugar para asistir a la Copa del Mundo de Qatar que se realizará al finales de este 2022, antepuso los objetivos colectivos que se han trazado en Chivas, pues sabe que solo de esa manera pueden resaltar en mayor medida las actuaciones individuales que a su vez le permitan ser considerado por el técnico Gerardo Martino.

“Es un año muy importante, es año de Mundial, todos tenemos la meta en nuestra mente, los jugadores pensamos en eso ahorita, primera meta es hacer un buen torneo con Chivas, poner a Chivas donde se merece y ya después vendrán cosas externas como convocatorias a selección y porqué no convocatoria a Mundial, es un año muy importante, en donde sabemos que tenemos que hacer las cosas bien, y todos tenemos en mente que si hacemos un buen torneo se vienen cosas buenas para todos”, explicó Angulo.