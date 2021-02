“Merecemos estar donde estamos”, el capitán de las Chivas lanza fuertes palabras por mal momento de Chivas

Para Jesús Molina, capitán de las Chivas de Guadalajara, merecen estar en el puesto 13 de la tabla general del Torneo Guard1anes 2021, porque reconoció la serie de errores que han cometido a lo largo de la campaña y que los tienen con siete puntos de 21 posibles de cara al compromiso del domingo frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron por la Jornada 8.

Para el capitán del Rebaño Sagrado es un hecho que han tenido un mal inicio del torneo, y por ello quiso hacer énfasis en las equivocaciones que los han llevado más abajo de media tabla en el Guard1nanes 2021, por lo tanto reconoció que no merecen más porque el funcionamiento tanto colectivo como individual esta muy lejos de las expectativas.

“Merecemos estar donde estamos, no hay hubieras, es de aplicación, concentración, es de afinar detalles, el futbol es así, hay una diferencia ya mínima y los detalles que parece que no te pueden marcar la diferencia en un partido, son los que te dan la pauta para que ganes o pierdas tres puntos, merecemos estar en el lugar que estamos, esa es la realidad, no hemos podido levantarnos del mal inicio que tuvimos en los primeros dos o tres partidos y que en el papel eran ganables, pero no pudimos ganarlos. Todos somos parte de este mal paso, todos somos conscientes de que se viene una segunda etapa muy importante para nosotros y de esta manera, reconociendo que no estamos bien, va a ser el parteaguas para levantar”, comentó Molina en conferencia de prensa esta jueves en Verde Valle.

Molina admitió que acepta el malestar de la afición rojiblanca por los malos resultados, pues en lugar de ocultar la situación que atraviesa Chivas es preferible reconocer los errores para superarlos con base en el trabajo de cada entrenamiento: “No hay nada que ocultar no hay nada que mentir, no estamos en el lugar que debemos estar, en el lugar que nuestra afición puede festejar que es en los primeros cuatro o cinco lugares de la tabla general. La realidad es mala, no hay nada que ocultar, nos sentimos en deuda con nosotros mismos porque no hemos cumplidos con los objetivo y el estar en deuda con nosotros mismos indudablemente está alta afición de por medio. No hay palabras que decirles, simplemente demostrarles con actos en estos siete juegos no hemos podido representarlos como ellos quisieran”.

“No hemos podido estar a la altura, por diversas circunstancias. Por detalles individuales hemos perdido puntos cruciales que nos tendrían en una mejor posición en la tabla, estamos en deuda con ellos. Somos un club grande que siempre está peleando cosas importantes y no están contentos”, comentó el capitán Jesús Molina.

Molina ve con optimismo la segunda parte del Guard1anes 2021

De cara al compromiso frente a los Pumas de la UNAM dentro de la Jornada 8 del Torneo Guard1anes 2021, Jesús Molina confía en que el domingo sirva como un parteaguas para dejar atrás el mal momento y pensar en revertir los malos resultados que los ayuden a escalar posiciones: “Estamos en un momento crucial para poder levantar y darle a nuestra afición lo que merece, lo que espera de Chivas. Los resultados son los que marcan, si tú juegas bien y no ganas no sirve de nada, muchas veces juegas mal y en un contragolpe ganas. A mí me encanta jugar bien y ganar, eso es lo que a todos nos encantaría”.

“Hay que ser optimistas pensar en que se viene una segunda aparte del torneo que creo yo será favorable, que depende de nosotros poder estar en los primeros ocho lugares y llegar a la Liguilla que es a lo que aspiramos y ya estando en Liguilla seguramente vamos a pelear por el campeonato, confío en que vamos a estar ahí. Mi compromiso es ese, el equipo puede estar a la altura de pelear por la calificación, ese es el primer objetivo”, explicó el mediocampista rojiblanco.

Los números de Jesús Molina en el Guard1anes 2021

El volante de las Chivas no ha terminado todo los partidos del Torneo Guard1anes 2021, pues en cinco de los siete que lleva la campaña ha salido de cambio, por ello reconoce que no le gusta salir de la cancha, pero siempre respetará las decisiones del técnico Víctor Manuel Vucetich. Aunque el volante de contención suma dos goles en lo que va de la campaña.

“Cuando salgo es cuando vamos perdiendo y debe haber un cambio táctico para remontar el partido, o simplemente para darle frescura al equipo, son decisiones técnicas, obviamente a ningún jugador le gusta salir de cambio. Pero acepto la decisión que tome el profe Vucetich consciente del rol que me toque desempeñar si juego o no juego, tras de dar lo mejor al servicio del equipo, lo que me toque estar en la cancha voy a dar lo mejor, de mí. En ese sentido puedo ser bueno o mal jugador pero la actitud siempre va a estar por los colores que represento”, apuntó Molina.