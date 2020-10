Jesús Sánchez confirmó que para Chivas el objetivo principal es entrar directo a la Liguilla del Guard1anes 2020

Jesús Sánchez, defensor de las Chivas de Guadalajara, reconoció este miércoles que no existe pretexto para el sábado y que deben salir por la victoria frente al Atlas en una nueva edición del legendario Clásico Tapatío del futbol mexicano, un partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, que reanudará el campeonato tras el receso por la Fecha FIFA de octubre.

El lateral derecho del Club Deportivo Guadalajara participó este miércoles en el Día de Medios previo al Clásico Tapatío e inició la video confrencia de prensa, en la que aseguró que para este partido clave "no existe otra cosa más que el trabajo diario, tratar de enfatizar mucho en la contundencia y estoy seguro que con eso, vamos a tener mejores resultados y mejores opciones". Reveló que un revés en estos duelos "te duele. Es el rival con que no quieres perder y sí existe una dolencia, por decirlo así, trato yo de estar en casa, de asimilarlo y de trabajar para que el siguiente quede a nuestro favor".

El "Chapo" Sánchez, en cuanto a la clave para ganar un clásico, señaló que "hablo por nosotros. Va a ser importante la intensidad que le metamos, eso sí está por descontado, sabemos que son partidos diferentes y que ahí no te puedes guardar nada. Intensidad, garra, entrega por parte de Chivas va a haber y esperemos que con nuestra calidad podamos hacer diferencia y ganar este encuentro". El zaguero indicó que "todos los partidos son difíciles, hoy en día no hay rival fácil. Sabemos que el sábado, consiguiendo la victoria estaremos mucho más cerca de la calificación, pero sabemos que vienen partidos importantes en los que nos jugamos mucho y ningún rival de los que quedan va a ser fácil, entonces hay que prepararse bien para cerrar de la mejor manera".

El defensor de las Chivas expresó que tras las Fecha FIFA con la ausencia de los convocados al Tri (mayor y Sub-23) pudieron trabajar mucho e indicó que "hay compañeros que lo pueden hacer bien también. Sabemos que los que estaban en selección son jugadores importantes, pero más o menos tenemos ya el estilo de juego y tratamos de entedernos. No debe haber ningún pretexto para el sábado y tenemos que salir por la victoria". Añadió que estos duelos son "de intensidad, son partidos en los que te preparas a full para poderlos ganar. Obviamente, al no tener afición cambia un poco, pero la intensidad y las ganas tienen que estar dentro y así lo vemos nosotros. Debemos tener ese deseo de ganar siempre, en cualquier situación que estemos, Chivas se prepara bien y esperemos que el sábado podamos ganar esos tres puntos que nos acercarían más a nuestros objetivos".

Sánchez reconoció que en el ataque rojinegro hay "jugadores importantes. Sabemos que ellos tienen gran peso, pero no nos enfocamos en ellos, nos enfocamos en el funcionamiento que vamos a tener nosotros, en donde podemos hacerles daño y simplemente eso, lo que importa es lo que hagamos nosotros y lo que haga Atlas, es problema de ellos". Argumentó que la clave estará en "primero que nada, estar concentrado, tratar de estar cerca. Sabemos que es un jugador importante y creo que la concentración va a ser un factor importante a destacar en este enfrentamiento, entonces, me voy a preparar bien, estar lo mejor posible para aportar de esa forma a Chivas".

El defensor del Rebaño Sagrado al ser consultado sobre los puntos a obtener en estas últimas cuatro fechas del torneo, sin dudar, asestó que "todos. Tenemos que aspirar a todos, porque no se permite pensar en otra cosa. El conseguir todo este cierre importante nos va a dar la posibilidad de poder calificar directo (a la Liguilla) y ese es nuestro primer objetivo, entonces, esperemos que podamos sacar todos los puntos posibles". Argumentó que "nuestra mentalidad está en conseguir la calificación directa. Si tenemos esa posibilidad, la vamos a tratar de buscar hasta lo último y sería importante conseguir un cierre muy bueno. Sabemos que este tipo de torneos, cerrando bien, tienes muchas posibilidades. Nuestro objetivo principal es entrar directo".

El "Chapito" al ser consultado sobre su elección entre los Clásicos de Chivas, afirmó que "la realidad es que los dos son muy importantes (Nacional y Tapatío), para la afición y para todos los que estamos dentro de este equipo. No pudiera elegir alguno, se viven con intensidad, te juegas muchas cosas de por medio y yo los pondría a la par (los clásicos), aunque son partidos diferentes". En cuanto a la posibilidad de cambiar camisetas tras una clásico, aclaró que "la rivalidad dura 90 minutos, muchos tenemos amigos en otros equipos, en este caso, por ser un clásico, en lo personal no intercambiaría playeras, no me gusta, pero eso es decisión de cada quien. Lo que sí es una realidad es que la rivalidad no se puede llevar afuera de la cancha. Cada quien tiene su forma de vivir esos partidos y es repetable".