José Juan Macías: ¿Por qué no ha brillado con Chivas como en León?

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, no ha podido retomar el alto nivel en su desempeño que mostró al deslumbrar a toda la Liga MX en su año a préstamo con León, durante este segundo torneo desde que regresó al redil y a pesar que exhibe cifras similares por semestre en ambos equipos, es constantemente cuestionado por sus altibajos y se encuentra lejos de las brillantes actuaciones que tuvo con la Fiera.

El atacante canterano del Club Deportivo Guadalajara continuó este lunes la preparación del primer equipo rojiblanco en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a su próximo partido: el sábado 31 de octubre frente a Pumas de la UNAM en el marco de la Fecha 16 del Torneo Guard1anes 2020 y en el que urgen de puntos para mantenerse entre los puestos de privilegio con miras a la repesca para la Liguilla.

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas, luego de la derrota dominical 2-0 ante Cruz Azul en el Estadio Akron, señaló que estudiará la situación y platicará con el delantero de apenas 21 años de edad, debido a la intermitencia en torno a su rendimiento, así como la poca contundencia en momentos importantes.

Las razones por las que José Juan Macías ha perdido brillo en la Liga MX desde su regreso a Chivas fueron analizadas y publicadas en un trabajo de la cadena internacional Espn y que te presentamos a continuación:

4. Presión de ser figura

Macías ha sentido la presión de ser parte del Guadalajara y tener que brillar como hizo en León (Chivas)

Luego de una primera etapa con Chivas que abarcó de 2017 a finales de 2018, que constó de apenas 658 minutos divididos en 17 partidos y tres goles, José Juan Macías llegó a León con 19 años de edad y sin ningún tipo de presión dentro de su equipaje. Sin embargo, sus buenas actuaciones y olfato goleador con la Fiera propició que el club tapatío reclamara su retorno para el Clausura 2020. En 38 partidos de Liga MX como esmeralda, marcó 19 goles y recibió su primer llamado a la selección mexicana para debutar en la Concacaf Liga de Naciones, en los que marcó un doblete frente a Bermuda y uno más contra Panamá. Desde su regreso al Rebaño para portar el dorsal 9 que heredó de Alan Pulido y convertirse en el centro delantero titular, Macías ha disputado 23 duelos, en los que ha convertido nueve goles.

3. Fallas en momentos clave

Macías ha sido muy criticado por sus constantes fallas en ocasiones excepcionales (Chivas)

Macías, en León, se encontraba rodeado de veteranos como Jean Meneses, Rubens Sambueza, Joel Campbell, Ángel Mena e incluso Luis Montes, que facilitaban su tarea goleadora en comparación con sus compañeros en Chivas: Alexis Vega, Isaac Brizuela, Uriel Antuna y Jesús Angulo, no obstante, ha mostrado la pólvora mojada en más de una ocasión durante el presente torneo. En el empate 1-1 con Querétaro, en la Jornada 9, falló un penal en el cierre del partido que hubiese significado la victoria rojiblanca. Dos fechas más adelante, en la derrota 1-0 ante América, fue señalado por la afición en redes sociales, luego que erró dos oportunidades frente al arco. En el más reciente compromiso del Rebaño, frente a Cruz Azul, luego de una jugada dentro del área, Macías quedó con comodidad para realizar un disparo dentro del área, pero su intento pasó por encima del larguero y el empate momentáneo a un gol se vio frustrado.

2. Actualidad de ambos equipos

Macías no ha tenido el apoyo que contaba en León (Chivas)

La llegada de Ignacio Ambriz a León en 2018 significó un salto de calidad para el equipo, pues un año más tarde finalizó como el mejor club en cuanto a la obtención de puntos en Liga MX se refiere e incluso disputó el título del Clausura 2019 frente a Tigres UANL, aunque falló en obtenerlo. Además, la Fiera se ha mantenido en los primeros puestos y convertido en serio aspirante al título semestre con semestre. En paralelo, Chivas ha visto desfilar por el banquillo a José Saturnino Cardozo, Tomás Boy, Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Vucetich, con común denominador de altibajos en torno al rendimiento y escándalos extrafutbolístcos al interior del plantel. En cuanto a posiciones en la clasificación se refiere, Chivas no ha clasificado a Liguilla desde que fue campeón en el Clausura 2017.

1. Distracción por pensar en Europa

Macías ha seguido muy de cerca con su agente el interés de clubes europeos y lo ha desconcentrado (Twitter)

En el pasado mercado de fichajes, rumores de la prensa europea colocaron a José Juan Macías en la agenda de diversos clubes como: Marseille (Francia), Real Sociedad (España), Parma (Italia) y LOSC Lille, no obstante, el traspaso no se concretó. "Por poner un ejemplo, ahorita hay muchos estadounidenses en Europa, pues vinieron a pagarlos en 500 mil dólares, a nosotros unos los valemos y otros no pero quieren vender a muchos en 15 millones de dólares. De Europa no van a venir a comprarnos en eso", declaró José Juan Macías la revista GQ.