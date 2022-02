“Sinceramente me equivoqué: El mensaje de humildad de José Juan Macías para la afición de Chivas

José Juan Macías sabe que en cierta medida es responsable de lo que ocurrió en su paso por el Getafe de España y sobretodo en la manera que se fue del Club Guadalajara para cumplir su sueño de jugar en Europa, por lo cual emitió un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a la afición con la aceptación de que algunas manera de conducirse no fueron las adecuadas.

En la publicación que realizó JJ Macías estableció que en todo momento ha estado pendiente de las críticas constructivas y las que no lo han sido tanto acerca de su carrera, pero esto también le hizo darse cuenta de que algunas de sus declaraciones tampoco fueron las más acertadas: “A ustedes les digo sinceramente que me equivoqué en las formas, y en algunas de mis declaraciones, no fue el tono correcto, ni el momento adecuado”, publicó José Juan Macías, en sus redes sociales.

El delantero mexicano de 22 años manifestó que en el futuro inmediato su único objetivo será sumar esfuerzos con sus compañeros para cumplir los objetivos colectivos de Guadalajara en el Torneo Clausura 2022, pues desde niño siempre ha tenido el sueño de ser campeón con el equipo de sus amores: “Quiero que sepan que regreso con toda la actitud para sumar al esfuerzo del plantel actual y que juntos, pelearemos hasta el final por el gran objetivo que ustedes y nosotros tanto anhelamos”.

“Siempre he sido chiva, desde niño, y cuando inicié mi carrera, antes de imaginar que iría a Europa, soñaba con ser campeón con Chivas y hacer felices a millones de aficionados. Tal y como a mí me hicieron muy feliz en su momento la gran generación del 2006. Estoy aquí para dar lo mejor de mí, al gran equipo que me hizo crecer”, abundó Macías.

Agradece a Getafe la experiencia en España

El goleador también se dio tiempo para mostrar agradecimientos al Getafe y sus compañeros, argumentando que siempre los llevará en el corazón: “Gracias por el tiempo que me permitieron compartir con ustedes, créanme que ha sido una experiencia enriquecedora y los llevaré en el corazón”.