José Juan Macías está descartado para enfrentar al América en esta ida del Clásico Nacional

Esta semana no se vivirá de la misma forma que las anteriores, estos días que se vienen serán totalmente especiales pensando en la competencia que tiene las Chivas de Guadalajara en el Guard1anes 2020, considerando que en menos de siete días tendrán que enfrentar en duelos de ida y vuelta al América buscando el paso a las semifinales de la Liga MX.

Sin duda que es uno de los partidos más importantes que tiene la competición del futbol mexicano, donde se juega con una intención distinta a la de los otros encuentros, y por la cual también se paraliza todo el país para presencia este compromiso vital para las aspiraciones del club rojiblanco en el actual certamen.

No obstante, no todo cuenta con una noticia positiva pensando en este primer encuentro de ida del Clásico Nacional. Esto, producto de que una sensible baja presente el entrenador Víctor Manuel Vucetich para este miércoles, y por la cual no podrá contar con uno de los buenos elementos en ataque que presenta la plantilla.

Es el caso de José Juan Macías, quien no pudo estar en el encuentro ante Necaxa del pasado fin de semana por lesión, lo cual nuevamente se perdería este primer encuentro ante las Águilas del América, ya que, durante el domingo y el presente lunes, no ha podido sumarse a los entrenamientos con el primer equipo.

Según las informaciones que se entregaron durante la presente jornada, indicaron que el delantero rojiblanco no ha entrenado al parejo del resto de sus compañeros, por lo que está totalmente descartado para este primer enfrentamiento, pero quedando en duda para la vuelta a disputarse en el Azteca.

Se especula que el goleador mexicano pueda realizarse nuevos exámenes durante la semana para conocer la gravedad de su lesión, y esperar que los resultados puedan ser positivos para, al menos, poder entrar en la convocatoria respectiva de estos dos duelos a disputarse durante esta semana.

